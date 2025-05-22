مروة صبري تشنّ هجوماً على المتنمّرين على إليسا

خلال تقديمها برنامج "قعدة ستات" على قناة "ألفا"، شنّت المذيعة مروة صبري هجوماً حاداً على الذين تنمّروا على الفنانة إليسا، وطالبتهم بدعمها بدلاً من التنمّر عليها.

وتحدثت مروة عن الجدل الذي أُثير بعد ظهور إليسا بشكل مختلف فقالت: "إليسا كانت بتدعم النجمة كارول سماحة في أول يوم عرض ليها في المسرح بعد وفاة جوزها، وحد بيعمل معاها لقاء فإليسا طالعة بشكل يمكن يكون مختلف عن شكلها، وشّها وإيديها وجسمها منفوخ والناس قالت دي إليسا ولا حد تاني ومستحيل تكون هي".

وتابعت: "اللي أنتوا شايفنها دي إليسا مالها بقى، ناس قالت إنها عملت تجميل كل واحد بيحب يجتهد وحد قال إن سنّها كبر بس إليسا مش كبيرة ممكن في الأربعينات أوائل الخمسينات فهي مش كبيرة، سنّها مفيهوش مشكلة والست كل ما بتكبر كل ما بتحلو وكل ما بتهتم بنفسها أكتر الشكل اللي هي فيه واضح إنها عيّانة، هي من 6 أو 7 سنين كانت مصابة بالسرطان وبتاخد جلسات ومن الواضح شكلها عيّان وواخدة حاجة فيها كورتيزون وجسمها منفوخ شوية، الناس سابت كل حاجة في حياتها ومسؤولياتها وماسكة إنها عملت تجميل، أو إن الصورة اللي شفناها دي واحدة منتحلة شخصيتها ومش هي".

واختتمت مروة صبري بالقول: "ليه ما نلتمس العذر ونقول الست مريضة؟ ليه منخترعش حاجة نطبطب بيها على الناس؟ أنتوا دخلتوا حياتها عرفتوا عنها حاجة، هل عشان هي عيّانة ولا بتاخد كورتيزون الله أعلم هل دا معناه إننا نجلدها ونتعبها أكتر ما هي تعبانة، مستغربة السوشيال ميديا، ولو نزلت أغنية هنسقف لها ونقول دي "ملكة الإحساس"، الناس ملهاش كتالوغ، النهاردة بتحب فنان؛ بكره تكرهه، إليسا حلوة وزي القمر، هي واضح إنها تعبانة بس عادي مفيش حد نازل بفلتر، واللي بيظهر في الصور مفيهوش غلطة دا كله "فيك" إحنا بني آدمين والناس بتكبر وبتاخد دواء، الفنان بني آدم، خلينا ندعم إليسا بكلمة حلوة وإننا مستنين أغانيها الجديدة".



قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :