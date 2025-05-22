هيدي كرم تكشف موقفاً غريباً مع يوسف الشريف

خلال حلولها ضيفةً على بودكاست "وفيها إيه" المذاع على قناة "story بالعربي"، روت الفنانة هيدي كرم موقفاً غريباً جمعها بالفنان يوسف الشريف في أحد مشاهد فيلم "آخر الدنيا".

وقالت هيدي: "كلمة جريئة دي مفتوحة، الدور ممكن يبقى جريء في اللبس أو المشاهد أو الحوار، الناس بتقول عليا إني جريئة لكن أنا مش شايفة كده، والمفروض أكون مخفش من الهجوم أو الفكرة، وفيه فنانات كبار كانوا بيعملوا مشاهد أجرأ مني، زي النجمة هند رستم، أدوارها كلها عظيمة وجريئة وأنا بحبّها، وفيه مشاهد جريئة بتكون مكتوبة في الاسكريبت لكن بنتحايل وبنعملها بشكل مُرضي للجمهور".

وأضافت: "بفيلم "آخر الدنيا" كان فيه بوسة مع يوسف الشريف، وأنا مكنتش عايزة أعملها، فقلت للمخرج أمير رمسيس أنا مش هقدر ومش حابة أعمل كده، وهو قالي أنا عارف لكن مش هقدر ألغيها عشان مهمة في أحداث الفيلم، فقالي أنا هتصرّف، غيّر تكنيك الكاميرا وخلاّها تلف، وعملها بطريقة إن وجهي كان في قفاه، فظهر للجمهور إننا هنبوس بعض، لكن محصلش تلامس، الموضوع كان محتاج حرفنة مش أكثر".

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