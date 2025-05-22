محمد رمضان يكشف كواليس الاعتداء على ابنه ويستعين بالجمهور

في أول تعليق مطول له على الحكم الصادر بشأن نجله، خرج الفنان المصري محمد رمضان عن صمته، كاشفًا عن روايته التفصيلية للأحداث التي أدت إلى إصدار حكم قضائي بإيداع ابنه في إحدى دور الرعاية الاجتماعية، بعد واقعة شهدها نادٍ رياضي شهير بمدينة 6 أكتوبر.

رمضان: "ابني كان ضحية تنمر طبقي.. وسمعت كل شيء بأذني"

كتب محمد رمضان عبر حسابه الرسمي على إنستغرام منشورًا مطولًا قال فيه إن نجله تعرّض لموقف وصفه بـ"الجارح"، أثناء جلوسه مع شقيقته في نادي "نيو جيزة"، حين اقترب منه مجموعة من الأطفال ووجّهوا له عبارات تنمر عنصرية وطبقية، منها "أنت إسود زي أبوك"، و"أبوك فلوسه حرام علشان عنده ڤيلا وعربيات"، مقابل "إحنا أهالينا مش حرامية".

وأشار رمضان إلى أنه سمع هذه العبارات بنفسه عندما تواصل معه ابنه عبر الهاتف أثناء الواقعة، مشددًا على أن الكلمات التي صدرت عن الأطفال "واضح إنها انعكاس لأفكار أهاليهم"، لأن "مستحيل طفل صغير يفكر بالشكل ده من تلقاء نفسه".

لقاء مع الأطفال أمام شهود: "أنتم إخوة وجيران"

وأوضح الفنان المصري أنه توجّه فورًا إلى النادي والتقى الأطفال المتورطين في الحادث، وتحدث معهم أمام فرد أمن ومدرب سباحة، محاولًا احتواء الموقف بالقول: "أنتم إخوة وجيران"، في إشارة منه إلى محاولاته لمنع تصعيد الأمور، وهو ما تم توثيقه في تسجيلات كاميرات النادي التي اطّلعت عليها النيابة.

رمضان أعرب عن اندهاشه من القرار القضائي الذي صدر بحق نجله، البالغ من العمر 11 عامًا، قائلاً: "ما توقعتش إنهم يدخلوا طفل بريء في معركتهم مع أبوه"، واصفًا الحكم بـ"القاسي"، ومعبرًا عن أسفه لما وصفه بـ"التشهير بعائلته على نحو فج"، رغم القوانين التي تنص على حماية خصوصية الأطفال وهويتهم الإعلامية.

قانون حماية الطفل: رمضان يستنكر خرقه إعلاميًا

وشارك رمضان لقطة شاشة من المادة القانونية المصرية لعام 2018، التي تنص على "حجب هوية الطفل واسمه وصورته عن الإعلام والصحافة"، متسائلًا عن الجهة التي خالفت هذا القانون بنشر تفاصيل القضية وصور نجله بشكل موسع. وكتب: "من حقي كأب أعرف مين خالف القانون وأصدر البيان الصحفي اللي مفيش مؤسسة واحدة رفضت نشره".

رغم استيائه الشديد من تطورات القضية، شدد محمد رمضان على احترامه الكامل لمؤسسات الدولة، قائلًا: "لا أشك أبداً في نزاهة القضاء المصري"، لكنه اعتبر ما حدث "حلقة جديدة في سلسلة من الاضطهاد والتعنت" الذي يعاني منه على مدار أكثر من 11 سنة، حسب تعبيره.

واختتم رمضان منشوره برسالة وجدانية أكد فيها تمسكه بحب مصر والانتماء إليها، قائلاً: "مهما حاولوا ومهما ظلموا، سواء بالقصد أو بالجهل، هنفضل أنا وأولادي وعيلتي نحب بلدنا، وهنعيش ونموت فيها".

واستعان محمد رمضان بتعليقات الجمهور الداعمة له في هذه الأزمة، والتي تناولت نفس وجهة نظره بتعرضه للاضطهاد هو وعائلته، بسبب شهرته.

وكانت محكمة جنح الطفل بمدينة 6 أكتوبر قد أصدرت يوم 15 مايو/أيار الجاري، حكمًا بإيداع نجل محمد رمضان إحدى دور الرعاية الاجتماعية "دون تحديد مدة"، بعد اتهامه بالاعتداء على طفل آخر في نادٍ رياضي.

وجاء الحكم في ظل غياب كل من رمضان ونجله عن أولى جلسات المحاكمة، بينما حضرت والدة الطفل المجني عليه التي أصرت على اتهام نجل رمضان بالتعدي على ابنها وإحداث إصابات.

وحدّدت المحكمة جلسة 19 يونيو/حزيران لنظر المعارضة المقدّمة على الحكم من جانب نجل الفنان، في خطوة قد تمثل فرصة لإعادة النظر في القضية، وسط اهتمام إعلامي واسع وردود فعل متباينة بين مؤيد ومعارض.

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