ريهام حجاج تثير الجدل بمنشور غامض عن "السِّتر"

أثارت الفنانة ريهام حجاج جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت عبر حسابها الخاص في "فيسبوك" منشوراً غامضاً تحدثت فيه عن ضياع الستر من الإنسان، مهاجمةً السوشيال ميديا لأنها، في رأيها، السبب في ذلك.

وقال ريهام حجاج في منشورها: "الله يرحم الستر ويجازي السوشال ميديا".

وعلى الأثر، تلقّت ريهام العديد من التعليقات على منشورها، ورجّح الكثيرون أنه تعليق غير مباشر على الأخبار التي تم تداولها أمس (الأربعاء) حول انفصال أحمد السقا ومها الصغير، وهو ما دفع العديد من المتابعين لربط المنشور بواقعة الانفصال، معتبرين أنه إشارة الى تداعيات انتشار الأخبار الشخصية عبر السوشيال ميديا.

يُذكر أنه عُرض لريهام حجاج في النصف الأول من موسم رمضان الماضي مسلسل "أثينا"، وهو التجربة الرمضانية الأولى لها في دراما الـ15 حلقة، بعدما اعتادت تقديم أعمال رمضانية مكوّنة من 30 حلقة.

ويشارك ريهام حجاج في بطولة مسلسل "أثينا" عدد من الفنانين، أبرزهم: سوسن بدر، وأحمد مجدي، ومحمود قابيل، وسلوى محمد علي، ونبيل عيسى، وهو من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.

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