القاهرة - الخليج 365
أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى مرور أربع سنوات على رحيل والدها، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اشتياقها إليه.
وطلبت دنيا في رسالتها من جمهورها الدعاء لوالدها في ذكرى وفاته الرابعة، وكتبت قائلةً: "اللّهم ارحم أبي، واغفر له، اللّهم لا تجعل لأبي ذنباً إلا غفرته، ولا خطيئة إلا تجاوزت عنها، ولا دعوة رُفعت لأجله إلا قبلتها برحمتك، واجعل الجنّة داره ومستقرّه، يا أرحم الراحمين".
يُذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال الكوميديا الاجتماعية "عايشة الدور" للمخرج أحمد الجندي، حيث جسّدت شخصية "عايشة" التي تصطدم بمرور الزمن ورتابة الحياة، وتجد فرصة قَدرية للعودة الى الجامعة بدلاً من ابنة أختها، واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد بكل معانيه.
ويسلّط العمل الضوء على فكرة أن ليس هناك عمر معين للحب، وأن كل لحظة تصلح لأن تكون بداية جديدة. وتنطلق الأحداث بالتعرّف الى "عايشة"، وهي أمّ لطفلين مطلّقة سرّاً، وتعيش حياة روتينية مملّة، وتبعات الانفصال عن زوجها وتربية أولادها، وقد شاركها في البطولة: نور محمود، أميرة أديب، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.
قد يهمك أيضــــــــــــــــًا :
كانت هذه تفاصيل خبر دنيا سمير غانم تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها بكلمات مؤثّرة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.