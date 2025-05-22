دنيا سمير غانم تحيي الذكرى الرابعة لوفاة والدها بكلمات مؤثّرة

أحيت الفنانة دنيا سمير غانم ذكرى مرور أربع سنوات على رحيل والدها، حيث نشرت عبر خاصية القصص القصيرة المصوّرة المُلحقة بحسابها الخاص في "إنستغرام"، رسالة مؤثرة عبّرت فيها عن اشتياقها إليه.

وطلبت دنيا في رسالتها من جمهورها الدعاء لوالدها في ذكرى وفاته الرابعة، وكتبت قائلةً: "اللّهم ارحم أبي، واغفر له، اللّهم لا تجعل لأبي ذنباً إلا غفرته، ولا خطيئة إلا تجاوزت عنها، ولا دعوة رُفعت لأجله إلا قبلتها برحمتك، واجعل الجنّة داره ومستقرّه، يا أرحم الراحمين".

يُذكر أن دنيا سمير غانم شاركت في موسم رمضان الماضي من خلال الكوميديا الاجتماعية "عايشة الدور" للمخرج أحمد الجندي، حيث جسّدت شخصية "عايشة" التي تصطدم بمرور الزمن ورتابة الحياة، وتجد فرصة قَدرية للعودة الى الجامعة بدلاً من ابنة أختها، واستعادة حياتها والشعور بالحب من جديد بكل معانيه.

ويسلّط العمل الضوء على فكرة أن ليس هناك عمر معين للحب، وأن كل لحظة تصلح لأن تكون بداية جديدة. وتنطلق الأحداث بالتعرّف الى "عايشة"، وهي أمّ لطفلين مطلّقة سرّاً، وتعيش حياة روتينية مملّة، وتبعات الانفصال عن زوجها وتربية أولادها، وقد شاركها في البطولة: نور محمود، أميرة أديب، ماجد القلعي، ميشيل ميلاد، وفدوى عابد.



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