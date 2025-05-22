نجلاء بدر تثير الجدل في ظهورها الأول بعد التجميل

أثارت الفنانه نجلاء بدر جدلاً كبيراً على مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية بعد نشرها صوراً من حضورها العرض الخاص لفيلم "المشروع X" بدت فيها بملامح مختلفة تماماً عما اعتاده جمهورها.

ويُعد ظهور نجلاء في العرض الخاص للفيلم الأحدث لها بعد خضوعها لعملية تجميل في وجهها، حيث نشرت عبر حسابها الشخصي في "إنستغرام" مجموعة صور بدت فيها ملامح وجهها وقد تغيّرت تماماً.

وتداول نشطاء على مواقع التواصل الاجتماعي صوراً وفيديوهات لنجلاء بدر، من العرض، أثارت تفاعلاً واسعاً بين المتابعين الذين عبّروا عن دهشتهم من التغيير اللافت في ملامحها.

كانت نجلاء بدر قد أثارت حالة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد نشرها فيديو يوثّق خضوعها لعملية تجميل في وجهها.

وظهرت نجلاء داخل غرفة العمليات، بدايةً من استعدادها للجراحة وحتى لحظة استعراض النتيجة النهائية، مما كشف عن تغييرات واضحة في ملامحها مقارنةً بإطلالاتها السابقة.

وعلّق بعض المتابعين بالقول: "ما عرفتكِش، شكلك اتغيّر... النتيجة تحفة أوي، شكلك اتغيّر لكن قمر".

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