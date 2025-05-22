أحمد السقا يحذف بيان انفصاله عن مها الصغير بعد انتقاده بسبب الصياغة

حذف النجم أحمد السقا، بيان إعلان طلاقه من زوجته مها الصغير، والذى كتبه منذ ساعات عبر صفحته الرسمية بمنصة فيس بوك، والذى تلقى بعده الكثير من اللوم من قبل متابعيه وجمهوره لسوء فهم صياغة البيان وردود متابعيه فى التعليقات.

وأعلن النجم أحمد السقا منذ ساعات انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير بعد زواج دام 26 عاماً، حيث أعلن السقا الخبر عبر حسابه بموقع فيس بوك مؤكد أن الانفصال تم منذ 6 أشهر وتم الطلاق الرسمى منذ شهرين.

يذكر أن أحمد السقا تزوج من الإعلامية مها الصغير عام 1999، بعد قصة حب استمرت عدة أشهر، وأثمرت عن ثلاثة أبناء وهم ياسين ونادية وحمزة، وخلال السنوات الماضية طالت السقا ومها الصغير شائعات الانفصال وبعد مرور الوقت تصبح هذه الشائعات حقيقة.

وفى سياق آخر ينتظر أحمد السقا طرح فيلمه الجديد أحمد وأحمد الذى يجمعه بالنجم احمد فهمى ومقرر عرضه قريباً، وتدور أحداث الفيلم فى إطار من الكوميديا الممزوجة ببعض مشاهد الأكشن، إذ تدور الأحداث حول أحمد (أحمد فهمى) الذى يعود إلى مصر للاستقرار فيها بعد سنوات قضاها في الخارج لكن خططه تتعطل عندما يُصاب خاله أحمد (أحمد السقا) في حادث غامض.

ويضطر أحمد (أحمد فهمي) للبقاء إلى جانب خاله أحمد (أحمد السقا) ويكتشف سراً صادماً بأن خاله هو العقل المدبر لإمبراطورية إجرامية خفية، ولأن خاله يعاني الآن من فقدان الذاكرة، يجب على "أحمد" مساعدته في كشف ماضٍ لا يتذكره، بينما يتجنب أعداء خطرين ويكشف أسراراً قد تُمزق عالمهما.

فيلم "أحمد وأحمد" من بطولة أحمد السقا، أحمد فهمي، جيهان الشماشرجي، طارق لطفي، غادة عبد الرازق، علي صبحي، محمد لطفي، رشدي الشامي، وحاتم صلاح، مع عدد من ضيوف الشرف منهم أوس أوس، إبراهيم حجاج، والعمل من فكرة وسيناريو وحوار أحمد درويش ومحمد عبدالله، وإخراج أحمد نادر جلال.

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