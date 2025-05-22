شكرا لقرائتكم خبر عن مريم عادل الجندى: الوقوف أمام السيدة انتصار السيسى شرف كبير والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - عبرت الفنانة الشابة مريم عادل الجندى عن سعادتها الكبيرة بمشاركتها فى احتفالية معا نقدر، التى تأتى فى إطار المبادرة القومية "أسرتى قوتى"، حيث قالت فى تصريح خاص لـ الخليج 365: إنه لشرف كبير الوقوف أمام سيدة مصر الأولى السيدة انتصار السيسى فى تلك الاحتفالية، والتى تركز على دعم وتمكين ذوى الهمم، وتحمل المبادرة رسالة مهمة بأن الأسرة هى الركيزة الأساسية فى حياة الأفراد، خاصةً ذوى الهمم، حيث تقدم الدعم والحب والتمكين.

وأضافت مريم: أؤمن أن تكاتف الأسرة والمجتمع هو مفتاح أساسى لتحقيق التقدم ودمج جميع الأفراد فى بناء مستقبل أفضل، وأنا فخورة بكوني جزء من هذه الاحتفالية التي تسلط الضوء على قدرات وإمكانات ذوي الهمم، وتؤكد أن بالإرادة والعمل المشترك يمكننا تحقيق الكثير.

وكشفت مريم أنها قدمت خلال العرض المسرحي "ماينفعش" الذي قام بإخراجه المخرج الكبير عادل حسان، دور أم لشاب من ذوي الهمم، فاقد بصره، ولديه الكثير من التخوفات نحو تعيينه كمعيد في كليته، والعرض كتابة هشام سلام، وبطولة كل من إسلام خالد، محمد الجداوي، مصطفى عماد، باتع خليل، مينا أبو الدهب، دانة مصطفى، مساعد إخراج عمرو حسان، إخراج تلفزيوني محمد يونس.

وكانت السيدة انتصار السيسى، قرينة رئيس الجمهورية، عبّرت عن سعادتها، أمس الأربعاء، بلقاء ذوى الهمم وأسرهم فى احتفالية "أسرتي.. قوتي".

وقالت السيدة انتصار السيسى، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: "سعدت اليوم بلقاء أبنائي من ذوي الهمم وأسرهم في احتفالية (أسرتي.. قوتي) تأكدت من جديد أن الأسرة هي سر القوة، وأن نجاحات أبنائنا أصحاب العزيمة تلهمنا جميعًا. الدولة مستمرة في دعمهم، وتمكينهم، وتكامل الجهود من أجل مستقبل أكثر إشراقًا لهم".