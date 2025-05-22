شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين عن دوره فى مسلسل لام شمسية: وافقت على الفور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعرب محمد شاهين عن سعادته بلعب دور وسام في مسلسل لام شمسية الذى طرح ضمن أحداث دراما رمضان 2025، مؤكداً أنه وافق على الفور بمجرد الاستماع حول العمل والشخصية من قبل المخرج كريم الشناوي قائلاً: "كريم استغرب رد فعلي لأنى وافقت على طول، ولم أتردد على الإطلاق".

هذا وحل الفنان محمد شاهين ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى وهي الحلقة الذى تطرق فيها شاهين إلى كواليس دوره الأخير في مسلسل "لام شمسية".

إذ جسد شاهين دور وسام الذى اعتبره الكثيرون سواء من الممثلين أو الجمهور والنقاد أفضل أداء في دراما رمضان 2025 بعدما لعب محمد شاهين الدور باحترافية شديدة لدور مركب وصعب.

برنامج الراديو بيضحك يذاع من عام 2018 وعلى مدار 8 سنوات استطاع البرنامج أن يستضيف أكبر وأهم النجوم على الساحة مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، محمد رمضان، أحمد العوضي، فيفي عبده.