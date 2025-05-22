شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد خالد موسى يطمئن جمهوره بعد إجراء عملية جراحية.. ونجوم الفن يدعمونه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى المخرج أحمد خالد موسى عملية جراحية، حيث شارك متابعيه على موقع إنستجرام صورة له من داخل غرفة العمليات، وطمأن جمهوره قائلاً: "عملية بسيطة عدت".



احمد خالد موسي

وحرص عدد من نجوم الفن على دعم المخرج أحمد خالد موسى والاطمئنان على حالته الصحية بالتعليق على منشوره، وكان أبرز الداعمين زينة، هبة مجدي، منة فضالي، محمد رجب، ندي عادل، وفاء عامر، دعاء حكم.

يذكر أن أحمد خالد موسى أخرج مؤخرا فيلم "رمسيس باريس" بطولة هيفاء وهبى، محمد سلام، محمد ثروت، حمدى المرغنى، محمود حافظ، سميرة مقرون و"مصطفى خاطر، اوس اوس، جومانا مراد"، مصطفى البنا، أحمد كشك وسامى مغاورى وعدد آخر من الفنانين، وتأليف كريم حسن بشير وتوزيع سينرجى فيلمز.

تدور أحداث فيلم "رمسيس باريس" فى إطار كوميدى، حول انتقال مجموعة من المصريين من رمسيس إلى باريس وهذه الرحلة تتضمن كثيراً من الأحداث والمفاجآت، وسط مواقف كوميدية تقوم على الموقف، وتصل الأحداث ذروتها عندما يقررون تشكيل عصابة لسرقة لوحة الموناليزا من متحف اللوفر، وهم متنكرون.