أسماء جلال تشارك بفيديو من احتفالها بيوم ميلادها.. هكذا ظهرت

أسماء جلال تحتفل مع أصدقائها بيوم ميلادها

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أسماء جلال مع آسر ياسين فى "ان غاب القط"

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كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 07:23 مساءً - حرصت الفنانةل على مشاركة متابعيها وجمهورها علىبفيديو من احتفالها fيوم ميلادها الـ 30، حيث ظهرت في الفيديو مرتدية فستان وردي جذاب، وسط ديكور مميز يحمل رقم 30. وعلّقت قائلة: "إنه يوم ميلادي!! تادا!!" ليتفاعل متابعوها مع الفيديو بشكل كبير.جاء نشر أسماء جلال فيديو احتفالها بيوم ميلادها الذي يتزامن مع اليوم الخميس 22 مايو، بعما احتفلت مساء أمس الأربعاء بهذا الحدث برفقة عدد من أصدقائها والمقربين منها، ووثقت تلك اللحظة السعيدة بصور وفيديوهات قصيرة نشرتها عبر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "انستغرام".يمكنكِ قراءة.. أسماء جلال تعود للسينما بـ 4 أفلام جديدة بعد النجاح في دراما رمضان 2025تعيش حالياً نشاط فني كبير على المستوى السينمائى، حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين، الأول هو "" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف ويشارك في العمل، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.تواصل أيضاً تصوير فيلم "" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.، وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف.إقرئي أيضاً.. 5 مسلسلات تحسم أمرها بشأن تقديم أجزاء جديدة في رمضان 2026وفى نفس السياق تشاركفى بطولة فيلم بعنوان "" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».