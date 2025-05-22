أسماء جلال تشارك بفيديو من احتفالها بيوم ميلادها.. هكذا ظهرت

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 07:23 مساءً - حرصت الفنانة أسماء جلال على مشاركة متابعيها وجمهورها على السوشيال ميديا بفيديو من احتفالها fيوم ميلادها الـ 30، حيث ظهرت في الفيديو مرتدية فستان وردي جذاب، وسط ديكور مميز يحمل رقم 30. وعلّقت قائلة: "إنه يوم ميلادي!! تادا!!" ليتفاعل متابعوها مع الفيديو بشكل كبير.
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أسماء جلال تعيش حالياً نشاط فني كبير على المستوى السينمائى، حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين، الأول هو "السلم والثعبان : أحمد وملك" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف ويشارك في العمل، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.
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وفى نفس السياق تشارك أسماء جلال فى بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.
وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.
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أسماء جلال تحتفل مع أصدقائها بيوم ميلادهاجاء نشر أسماء جلال فيديو احتفالها بيوم ميلادها الذي يتزامن مع اليوم الخميس 22 مايو، بعما احتفلت مساء أمس الأربعاء بهذا الحدث برفقة عدد من أصدقائها والمقربين منها، ووثقت تلك اللحظة السعيدة بصور وفيديوهات قصيرة نشرتها عبر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "انستغرام".
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A post shared by Asmaa Galal أسماء جلال (@asmaa_galal)
يمكنكِ قراءة.. أسماء جلال تعود للسينما بـ 4 أفلام جديدة بعد النجاح في دراما رمضان 2025
أسماء جلال تعيش حالياً نشاط فني كبير على المستوى السينمائى، حيث تعمل على تصوير فيلمين جديدين، الأول هو "السلم والثعبان : أحمد وملك" الذى تقدم فيه دور البطولة النسائية أمام عمرو يوسف ويشارك في العمل، ظافر العابدين، ماجد المصري، حاتم صلاح، فدوى عابد، هبة عبد العزيز، وآية سليم، وعددٍ آخر من الفنانين، وضيفة الشرف سوسن بدر. والعمل قصة وإخراج طارق العريان. وتأليف أحمد حسني.
أسماء جلال مع آسر ياسين فى "ان غاب القط"أسماء جلال تواصل أيضاً تصوير فيلم "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.، وتدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف.
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https://www.instagram.com/p/DJ1s9HKMjlv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading
إقرئي أيضاً.. 5 مسلسلات تحسم أمرها بشأن تقديم أجزاء جديدة في رمضان 2026
وفى نفس السياق تشارك أسماء جلال فى بطولة فيلم بعنوان "وفيها إيه يعني" إلى جانب ماجد الكدواني وغادة عادل ومصطفى غريب وميمي جمال، والعمل من تأليف وليد المغازي ومحمد أشرف ومصطفى عباس، وإخراج عمر رشدي، وإنتاج أحمد الجنايني، وتجسد أسماء جلال خلال أحداث الفيلم دور ابنة ماجد الكدواني ومتزوجة من مصطفى غريب.
وتستعد أسماء جلال لاستكمال تصوير أحداث فيلم "شمس الزناتي البداية" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي، حيث تم تصوير جزء من أحداث الفيلم على فترات متقطعة خلال الأشهر الماضية.
لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».