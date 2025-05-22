DYSTINCT يطلق ألبومه العالمي "BABABA WORLD "

ميرنا وليد - بيروت - بعد عامين من التحضير، أعلن الفنان المغربي DYSTINCT عن موعد صدور ألبومه الجديد BABABA WORLD في 13 تموز، والذي يحتفي بالثقافات العالمية من خلال موسيقى عابرة للحدود.

يضم الألبوم تعاونات مع نجوم عالميين مثل فرنش مونتانا ومراد وJul، ويعكس فلسفة ديستانكت في كسر الحواجز بين اللغات والبلدان.

ويأتي هذا الإصدار بعد مسيرة حافلة تخطّت عتبة مليار استماع على المنصات، وسلسلة من الأغاني التي تصدّرت قوائم الأكثر استماعاً، إلى جانب جولة عالمية عام 2024 بيعت تذاكرها بالكامل. وقد حقق أحدث أعماله، "Spider"، بالتعاون مع النجم الفرنسي GIMS، نجاحاً باهراً بتربعه على قوائم الأغاني في فرنسا وانتشاره في أكثر من 50 دولة، ما رسّخ مكانته كأحد أبرز فناني أوروبا الموسيقيين.

يتضمن Bababa World تعاونات عالمية استثنائية، أبرزها مع فرنش مونتانا في أغنية "Ya Baba"، ومع نجم الراب الإسباني مراد في "RS6"، إضافة إلى الأسطورة الفرنسية Jul في "Princessa". هذه التعاونات لا تقتصر على الظهور المشترك، بل تعكس فلسفة ديستانكت في خلق موسيقى عالمية تتجاوز حواجز اللغة والأصل.

ويُنتظر أن يُشكّل هذا الألبوم محطة جديدة في مسيرة DYSTINCT، حيث يقدّم من خلاله رؤية فنية تجمع بين الأصالة والابتكار، مؤكداً أن الموسيقى تبقى لغة عالمية قادرة على جمع الناس مهما اختلفت خلفياتهم.