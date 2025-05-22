محمد عبده يتعرض لوعكة صحيّة وهذا مصير حفله

ميرنا وليد - بيروت - تعرّض الفنان محمد عبده لوعكة صحية، وبالتالي فلن يحيي حفله في مدينة العلا يوم غد الجمعة، ومن المقرر ان يحلّ مكانه في الحفل الفنان رابح صقر.



وقد دعا عدد كبير من الجمهور لمحمد عبده بالشفاء العاجل.

على صعيد آخر وجّهت الفنانة السورية أصالة، رسالة مؤثرة لمحمد عبده مؤخرا، وذلك بعد حفله الضخم الذي أحياه في جدة، احتفاءً بمسيرة الأمير الشاعر خالد الفيصل، الذي قدّم أعمالًا خالدة.

وكتبت أصالة: "محمد عبده معجزه ياالله شو مخلص وشغوف ومتجدد ومبهر محمد عبده ماله مجرّد صوت فذّ عظيم محمد عبده صعب يصير حدا متله ويمكن مستحيل".