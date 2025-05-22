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إحتفل المخرج السّوريّ، السّدير مسعود، نجل الممثّل غسّان مسعود، بخطوبته على مهندسة الدّيكور المصريّة ندى الحفناويّ.
بهذه المناسبة، نشر “السّدير”، أكثر من صورة من جلسة التّصوير الخاصّة بالخطوبة من أمام أبو الهول، وعلى خلفية هرم خوفو بمنطقة أهرامات الجيزة. وعلّق:” قلبي ينبض في مصر ووجدت إيقاعه في حبّها”.
نذكر أنّ السّدير مسعود، يُعتبر من أبرز المخرجين على السّاحة الفنّيّة حاليًّا، إذ قدّم العديد من الأعمال الدّراميّة والإعلانات النّاجحة.
من أبرز المسلسلات الّتي أخرجها : “منعطف خطر”، “موعد مع الماضي” ومسلسل “قيد مجهول” وغيرها.
كانت هذه تفاصيل خبر بالصّور- السّدير مسعود أعلن خطوبته في مصر… وهذه هويّة العروس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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