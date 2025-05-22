فن ومشاهير

وفاة والدة المطربة أروى بعد صراع مع المرض

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القاهرة - سامية سيد - كتب محمد زكريا

الخميس، 22 مايو 2025 02:23 م
توفيت اليوم الخميس 22 مايو، والدة المطربة اليمنية أروى بعد صراع مع المرض، وذلك بعد أسابيع قليلة من نقلها إلى المستشفى إثر تعرضها لوعكة صحية، وحرص عدد من أصدقاء أروى على تقديم التعازي على حساباتهم بالسوشيال ميديا.

 

احد اصدقاء اروى يعزيها
احد اصدقاء اروى يعزيها

 

وتعرضت والدة المطربة أروى لوعكة صحية خلال الفترة الماضية نقلت على اثرها إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم، ونشرت أروى صورة لوالدتها، من المستشفى، على حسابها بموقع انستجرام وطالبت جمهورها بالدعاء لوالدتها، وكتبت: "الدعاء يغير الأقدار، أمنتكم أمانة ادعوا لأمي الله يسكن أوجاعها ويزيح عنها.. آمين".

 

اروى تطلب الدعاء لوالدتها
اروى تطلب الدعاء لوالدتها

وتأتى وفاة والدة المطربة اليمنية أروى، بعد عام ونصف من رحيل والدها الذى توفى في ديسمبر من عام 2023،  حيث نعت والدها على حسابها الرسمي بـموقع إنستجرام عن وفاته: "وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون.. بمزيد من الرضا والتسليم بمشيئة الله تعالى، ننعى إليكم فقيدنا الغالي المغفور له بإذن الله تعالى المرحوم سالم أحمد عميران، أولاده أحمد وأيمن، وابنته أروى".

 

آخر أعمال أروى الغنائية أغنية، "قالو بكرا" التى غنتها باللهجة الخليجية وطرحتها على قناتها الرسمية على موقع يوتيوب ومختلف المنصات الموسيقية الرقمية، قدمت أروى فى الأغنية مزيج موسيقي مميز يجمع بين الأنغام الشرقية الخليجية والإيقاعات الغربية 

 

وقامت أروى بتصوير الأغنية على طريقة الفيديو كليب مع المخرج زياد خوري في قالب خيالي من الديكورات والمؤثرات البصرية، حيث أطلت بإطلالتين واحدة باللون الأبيض والثانية باللون البنفسجي.

 

اروى مع والدتها
اروى مع والدتها
اروى ووالدتها
اروى ووالدتها

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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