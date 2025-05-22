شكرا لقرائتكم خبر عن محمد شاهين ضيف الراديو بيضحك مع فاطمة مصطفى على 9090 اليوم والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يحل الفنان محمد شاهين ضيفاً على برنامج الراديو بيضحك مع الإعلامية فاطمة مصطفى الليلة خلال حلقة تذاع في الساعة الـ 5 وحتي الـ 7 مساء، وهي الحلقة الذى يتطرق فيها شاهين إلى كواليس دوره الأخير في مسلسل "لام شمسية" .

إذ جسد شاهين دور وسام الذى اعتبره الكثيرون سواء من الممثلين أو الجمهور والنقاد أفضل أداء في دراما رمضان 2025 بعدما لعب محمد شاهين الدور باحترافية شديدة لدور مركب وصعب .

وكان مسلسل لام شمسية تصدر قائمة الأكثر شهرة على منصة watch it، بعد عرضه في رمضان الماضى، وتتوفر على منصة watch it كل حلقات مسلسل لام شمسية.

مسلسل لام شمسية من تأليف مريم نعوم ورشة سرد وإخراج كريم الشناوى وإنتاج شركة ميديا هب – سعدي وجوهر، وبطولة أمينة خليل، أحمد السعدنى، محمد شاهين، يسرا اللوزى، أسيل عمران، ثراء جبيل، صفاء الطوخى، ياسمينا العبد، الطفل على البيلى، فاتن سعيد، يارا جبران، مصطفى عسكر وضيوف الشرف على قاسم، كمال أبو رية، محمد عبده، إسماعيل شرف.

برنامج الراديو بيضحك يذاع من عام 2018 وعلى مدار 8 سنوات استطاع البرنامج أن يستضيف أكبر وأهم النجوم على الساحة مثل كريم عبد العزيز، أحمد السقا، محمد رمضان، أحمد العوضي، فيفي عبده.