شكرا لقرائتكم خبر عن عرض مسلسل مملكة الحرير لـ كريم محمود عبد العزيز على قناة ON قريبًا والان مع تفاصيل الخبر

أعلنت قناة ON عن عرض مسلسل مملكة الحرير للنجم كريم محمود عبد العزيز على شاشتها قريباً، حيث نشرت القناة على صفحتها الرسمية بموقع إنستجرام بوستر العمل الذى يتصدره كريم محمود عبد العزيز مع تعليق:" مملكة الحرير قريبًا على شاشة ON.



قناة ON تعرض مسلسل مملكة الحرير قريباً

مسلسل مملكة الحرير من بطولة كريم محمود عبد العزيز وأسماء أبو اليزيد، يوسف عمر، محمود البزاوى، سارة التونسي، وليد فواز، يوسف عمر، سلوى عثمان، سارة بركة وعدد آخر من الفنانين الشباب، ومن تأليف وإخراج بيتر ميمي وإنتاج شركة سينرجى، وتدور في إطار فانتازي، ويتناول صراع الأشقاء.

كريم محمود عبد العزيز يظهر كضيف شرف خلال فيلم "المشروع x" الذى انطلق في دور العرض أمس الأربعاء 21 مايو المقبل ليفتتح منافسات موسم عيد الأضحى السينمائي، والفيلم قصة بيتر ميمى وسيناريو وحوار بيتر ميمى وأحمد حسنى، وإخراج بيتر ميمى وبطولة كريم عبد العزيز، ياسمين صبرى، إياد نصار، أحمد غزى، مريم الجندى وعدد من ضيوف الشرف منهم أمير كرارة، كريم محمود عبد العزيز، هنا الزاهد، ماجد الكدوانى.

يذكر أن آخر أعمال كريم محمود عبد العزيز فيلم "الهنا اللي أنا فيه" الذى شارك في بطولته دينا الشربيني، ياسمين رئيس، حاتم صلاح، مريم الجندي، محسن منصور، محمد أوتاكا، ياسر الطوبجى، وضيف الشرف معتز التونى والفيلم من تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج خالد مرعى، وحقق الفيلم نجاحاً كبيراً ووصلت ايراداته إلى أكثر من 55 مليون جنيه في شباك التذاكر المصرى.