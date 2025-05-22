يسرا تتطرق لهذه القضية في فيلم الست لما

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - انتعشت الفنانة يسرا سينمائياً خلال الأسابيع الأخيرة، حيث بدأت تصوير فيلمين جديدين تتصدر بطولتهما، الأول هو "بنات فاتن" والثاني "الست لما"، ويأتي ذلك في الوقت الذي غابت فيه يسرا عن التواجد في دراما رمضان لمدة عامين متتاليين بعدما اعتادت على الحضور في منافسات موسم رمضان بمسلسل في كل عام على مدار السنوات الماضية.

قضية التحرش تتصدر أحداث "الست لما"

يسرا صورت يوماً واحداً خلال أحداث فيلم "الست لما" بعد عودتها مباشرة من فعاليات مهرجان كان السينمائي الدولي في دورته الـ 78 على أن تستكمل تصويره بعد عيد الأضحى المقبل، ويعتمد الفيلم على البطولة النسائية لا سيما وأن قصته تتطرق لعدد من قضايا المرأة أبرزها التحرش وهي القضية الأساسية حيث سيكون لكل بطلة قصة مختلفة، حسبما أكدت منتجة الفيلم ندى السبكي لـ"الخليج 365".

https://www.instagram.com/p/DJ2I5TVuOcV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ2I5TVuOcV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ2I5TVuOcV/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



يمكنكِ قراءة.. ما بين التكريمات والإطلالات المميزة.. مشاركة نجمات الفن العربي في مهرجان كان

فيلم "الست لما" يأتي من بطولة يسرا، درة، ياسمين رئيس، ماجد المصري، محمود البزاوي، رانيا منصور، دنيا سامي، انتصار، مي حسن، وعدد آخر من الفنانين الشباب وضيوف الشرف الذين يظهرون خلال الأحداث ويجري الاتفاق معهم حالياً، والفيلم من تأليف كيرو أيمن ومحمد بدوي وإخراج خالد أبو غريب وإنتاج ندى ورنا السبكي.

يسرا تنتهي من أسبوع في أحداث "بنات فاتن"

وفي سياق متصل، تواصل يسرا تصوير فيلمها الثاني "بنات فاتن" حيث انتهت من أسبوع في أحداثه، ويشارك في بطولة الفيلم: هدى المفتى، باسم سمرة، الفنان السوداني مصطفى شحاتة ومواطنته إسلام مبارك، حمدي هيكل، وعدد من النجوم الشباب، فيما يظهر الفنان الشاب حسن مالك كضيف شرف خلال الأحداث والفيلم من تأليف أمينة مصطفى وإخراج محمد نادر.

https://www.instagram.com/p/DJ4EEzNs0Zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ4EEzNs0Zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading https://www.instagram.com/p/DJ4EEzNs0Zv/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading



اطلع على.. يسرا تكشف لـ الخليج 365 عن مشاركة مصر في مهرجان كان وأحدث أعمالها السينمائية

فيلم "شقو" آخر أعمال يسرا في السينما، وجاء من بطولة عمرو يوسف، محمد ممدوح، دينا الشربيني، أمينة خليل، محمد جمعة، وليد فواز، عباس أبو الحسن، جميل برسوم، حنان يوسف، أحمد محارب، محمود الليثي، وجاء ظهور يسرا بشكل خاص كضيفة شرف، بالإضافة أيضاً لـ أحمد فهمي، والعمل من تأليف وسام صبري، ومن إخراج كريم السبكي.

ظهور خاص في فيلم "شقو" العام الماضي

الفيلم مستوحى من رواية أمير اللصوص لـ"تشاك هوجان"، وتدور أحداثه في إطار أكشن تشويقي لا يخلو من الرومانسية والكوميديا، حول مجموعة من الأصدقاء خارجين عن القانون، يمارسون أعمالاً إجرامية ومشبوهة بمساعدة عدد من الشخصيات الأخرى، لكن تقودهم أعمالهم غير المشروعة إلى أزمات كبيرة، وتحدث وراءها تبعات خطيرة.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».