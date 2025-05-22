رفع آخر فيلم لـ سليمان عيد من صالات السينما.. ما السبب؟

2.5 مليون جنيه إجمالي إيرادات فيلم سليمان عيد

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - رُفع الفيلم الكوميدي، بطولة الفنان الراحل، من دور العرض المصرية، اعتبارًا من أمس الأربعاء، وذلك بسبب ضعف إقبال الجمهور عليه، وتراجع كبير في حجم الإيرادات التي حققها.وجاء رفع فيلم سليمان عيد الأخير من صالات السينما، بعدما 2.5 مليون جنيه، لـ21.3 ألف تذكرة مباعة، وذلك في مدة 7 أسابيع كاملة، وهو رقم متواضع للغاية، مقارنة ببعض الأفلام المنافسة له، لذا تقرر استبعاده من قائمة الأعمال المعروضة، لاسيما بالتزامن مع أفلامٍ جديدة خلال الأيام القليلة المقبلة، وانطلاق موسم عيد الأضحى 2025.ويظهر سليمان عيد، في هذا الفيلم، بدور شخص متوفى وجثته هي محور القصة، حيث تظهر للشخصيات المشاركة في الفيلم وتكون عبئاً على كل شخص تقابله، فمنهم الذي يستغل الجثة في أمور معينة والبعض الآخر يهرب منها.

فيلم "فار بـ 7 ترواح" يشارك في بطولته: أحمد فتحي، إدوارد، ندا موسى، ويزو، فرح الزاهد، لينا صوفيا، محمد لطفي، محمد رضوان، علاء مرسي، أوتاكا، إبراهيم السمان، شريف حسني، محمود حافظ، محمد الصاوي، طاهر أبو ليلة، نجم الغناء الشاب مصطفى عنبة، دنيا جمعة، والفيلم من سيناريو وحوار محمد فاروق شيبا، وإخراج شادي علي.

View this post on Instagram A post shared by Soliman Eid (@solimaneid10)



يذكر أنّ سليمان عيد، سيُطرح له 3 أفلام جديدة تباعًا خلال الفترة المقبلة، حيث كان قد بدأ تصويرها قبل رحيله المفاجئ في أبريل الماضي، ومنها: "ولاد المحظوظة" مع هيفاء وهبي، و"خلي بالك من اللي جاي" لـ رانيا يوسف، و"تحت الطلب" بطولة سامح حسين.



رفع فيلم "استنساخ" من صالات السينما

فيلم "استنساخ"

وبخلاف "فار بـ7 أرواح"، تقرر أيضًا رفع فيلم "استنساخ" بطولة الفنان سامح حسين، وذلك بسبب ضعف الإيرادات وتراجع حجم إقبال الجمهور، فقد حقق 3 ملايين جنيه، لقرابة 24 ألف تذكرة مباعة، في 6 أسابيع، وهو الفيلم الذي شهد عودة سامح حسين إلى السينما بعد غياب عدة سنوات.

فيلم "استنساخ" بطولة: سامح حسين، هبة مجدي، محمد عز، هاجر الشرنوبي، أحمد صيام، أحمد السلكاوي، ومجموعة من المواهب الشابة. والعمل تأليف وإخراج عبدالرحمن محمد. وتدور أحداث الفيلم في إطار من التشويق والإثارة والغموض. تتناول القصة قضية الذكاء الاصطناعي وتأثيره على المجتمع؛ مسلطةً الضوء على التحديات التي تواجهها البشرية نتيجة التقدُّم التكنولوجي؛ حيث يحمل الفيلم طابعاً فريداً يمزج بين الخيال العلمي والتشويق.

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».