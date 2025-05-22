مهرجان كان السينمائي بيومه التاسع..الغرابة والتجدد شعار النجمات وعارضات الأزياء

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - أوشك مهرجان كان السينمائي 2025 على الانتهاء، فقد بدأ العدّ التنازلي لحفل ختام الدورة الـ78 للمهرجان الأكبر عالمياً، ولا نزال في "الخليج 365" نرصد أبرز الأحداث والفعاليات والنجوم الحاضرين للمهرجان؛ لكي نأتي إليكِ يومياً باللقطات الحصرية التي تجعلكِ تشعرين وكأنكِ على الهواء مباشرة من السجادة الحمراء، في شارع الكروازيت Croisette، حيث يُقع قصر المهرجان.

وفي اليوم التاسع للمهرجان، الموافق 21 من شهر مايو، شهد العرض الأول لفيلم "The History Of Sound" حضور عدد من النجوم والنجمات العالميات، كما كان للنجمات العربيات وجود أيضاً، لذا دعينا نصطحبكِ في هذه الجولة كعادتنا كل يوم؛ حتى نتعرف معاً على أبرز الأحداث التي ترصدها لكِ كاميرا "الخليج 365".

إعداد:سارة نبيل

آيشواريا راي تأسرنا بفخامة هندية مُميزة على السجادة الحمراء

آيشواريا راي في مهرجان كان السينمائي 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص لسيدتي



نجمة بوليوود آيشواريا راي، التي وصلت إلى مدينة كان أمس الأول، تألقت أمس على السجادة الحمراء لفيلم "The History of Sound"، المشارك في المسابقة الرسمية، ضمن الدورة الـ 78 لمهرجان كان السينمائي الدولي 2025.

ونظراً لاعتزازها دائماً بثقافة وتراث بلدها الهند، اختارت آيشواريا راي الظهور على السجادة الحمراء بإطلالة تعبرب عن ثقافة بلادها، تكوّنت من ساري هندي ومجوهرات تراثية، فكيف بدت النجمة الأنيقة؟

تعرفي إلى الإجابة عبر هذا الرابط، وشاهدي أيضاً كيف أطلّ نجوم بوليوود على ريد كاربت مهرجان كان 2025؟

ريا أبي راشد تسترجع ذكرياتها مع مهرجان كان السينمائي في لقاء عفوي مع الخليج 365

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

استرجعت الإعلامية اللبنانة ريا أبي راشد ذكرياتها مع مهرجان كان السينمائي الدولي، في لقاء خاص وعفوي مع كاميرا مجلة "الخليج 365" وذلك على هامش تواجدها في فعاليات النسخة الـ 78 من المهرجان، حيث كشفت عن أول غلاف صورته لـ"الخليج 365" كان من مهرجان كان معبّرة عن سعادتها بهذه العلاقة الدائمة مع "الخليج 365".

وكشفت ريا أبي راشد خلال اللقاء، أنها حضرت مهرجان كان السينمائي للمرة الأولى في عام 1997 وكانت وقتها الدورة الـ 50 مشيرة إلى أنها تتذكر بأن المخرج المصري العالمي يوسف شاهين تم تكريمه في هذه الدورة بإعطائه جائزة المهرجان الكبرى.

للمزيد عن هذا اللقاء المميز مع ريا أبي راشد من شارع الكروازيت حيث يُقع قصر مهرجان كان السينمائي، تابعي هذا الرابط.

إطلالات غريبة للنجمات وعارضات الأزياء على السجادة الحمراء

كوكو روشا Coco Rocha في مهرجان كان السينمائي- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



تميز مهرجان كان السينمائي 2025 بأجمل الإطلالات وأغربها، فالغريب ليس بالضرورة القبيح، بل الذي يستطيع أن يلفت انتباهنا بالرسالة التي يريد إيصالها، فقد حفل اليوم التاسع من المهرجان بإطلالات غريبة ومميزة، بعضها رومانسي الطابع، وبعضها يتحلى بالغموض مع لمسة من الغرابة، تكمن في تصميم بطابع قبلي، أو منفذ وفق معايير الاستدامة.

View this post on Instagram A post shared by مجلة الخليج 365 (@sayidaty)

شاهدي معنا عبر هذا الرابط هذه الإطلالة الغريبة، وكيف جمعت السجادة الحمراء إطلالات بين الغرابة والأناقة في آن واحد.

مباراة من الفخامة الساحرة بين مُصممي المجوهرات

إلسا هوسك Elsa Hosk في مهرجان كان 2025- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



مع اقتراب مهرجان كان من نهايته، يتواصل تدفق النجوم والنجمات إلى السجادة الحمراء؛ لمشاهدة الأفلام التي تتنافس في المهرجان، وكذلك باقة من الأفلام التي اختارت هذا المهرجان العالمي لعرضها الأول، وفي الوقت نفسه تواصل النجمات العالميات إبهارنا بإطلالات ساحرة؛ تألقن من خلالها بأزياء راقية وتفاصيل جمالية آسرة، زادتها رقياً قطع المجوهرات الفخمة التي اخترنها لتزيين الإطلالة.

وقد شهد اليوم التاسع للمهرجان مباراة في الأناقة، كانت بطلاتها نجمات وعارضات أزياء تألقن بإطلالات تنضح بالأناقة والفخامة، ازدانت بالأحجار الكريمة والألماس والمجوهرات الفاخرة، سنعرفكم إليها عبر هذا الرابط.

صيحات جمالية من النجمات بين الجرأة والتجدد

ياسمين صبري في مهرجان كان السينمائي- تصوير يوسف بوهوش خاص الخليج 365



وفي الأيام الأخيرة من المهرجان، بدا التحول واضحاً في صيحات مكياج وتسريحات شعر نجمات السجادة الحمراء، وقد تنوّع مكياج النجمات في اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي في ألوان ظلال العيون، التي تنوعت بين الخافتة والبارزة، إضافة إلى رسمات العيون التي جاءت في بعضها بأسلوب جريء، وأحمر الشفاه الكلاسيكي والناعم، أما تسريحات الشعر أيضاً فاختلفت، وقد تنوعت بين تسريحة الشعر المبلل والشعر المنسدل على الأكتاف.

شاهدي في هذا الرابط أجمل صيحات جمالية اختارتها النجمات في اليوم التاسع من مهرجان كان السينمائي 2025، والتي تراوحت بين النعومة والجرأة والتجدد.