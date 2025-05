سقوط مؤسف لشاكيرا في حفلها الأخير بكندا ضمن جولتها العالمية

شاكيرا وسقوط قوي على المسرح

شاكيرا تعتذر عن عدم إقامة حفلها وتكشف السبب

رسالة شاكيرا لجمهورها من قصص حسابها على إنستغرام

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - وسط حشد ضخم، و هتافات صاخبة، أطلت النجمة الكولومبيةعلى جمهورها أمس الأول، في حفل غنائي مُميز، ضمن جولتها العالمية Las Mujeres Ya No Lloran ، والتي بدأت في فبراير من هذا العام، وبدتمُتألقة في استعراضها على المسرح، ولكن سُرعان ما تحول المشهد المُبهج إلى مأساوي، حيث سقطت المغنية العالمية سقوطاً قوياً، وارتطمت بأرض المسرح.سقطت، 48 عامًا، في حفلها بمونتريال، كندا، أثناء أدائها أغنية "Whenever, Wherever"، إحدى أغانيها الرئيسية في عروضها الحيّة، وفقدت توازنها أثناء استعراضها وذراعيها مرفوعتين، وتم تصوير الحادثة وانتشارها على نطاق واسع عبر وسائل التواصل الاجتماعي.وتعاملتبثبات، ونهضت بهدوء مبتسمة، حتى أنها أخرجت لسانها مازحة، محوّلة الحادثة إلى جزء من العرض، ورغم أن السقوط كان قويًا، إلا أن ابتسامتها وتعافيها السريع طمأنا جمهورها بأن الحادثة بسيطة.والجدير بالذكر أن جولة "Las Mujeres Ya No Lloran World Tour" ستستمر في الولايات المتحدة قبل العودة إلى أمريكا اللاتينية. ومن المقرر إقامة عروض قادمة في المكسيك وبيرو وجمهورية الدومينيكان، مع خطط لجولة أوروبية.إليكِ هذا الخبر ميت غالا 2025: إطلالات موقعة بالأسود ونجمات خرقن قواعد اللباس

في فبراير الماضي، تعرضت النجمة العالمية شاكيرا لأزمة صحية، أجبرتها على إلغاء حفلها الغنائي في ليما -عاصمة بيرو- ضمن جولتها الغنائية التي انطلقت في وقتٍ سابق من نفس الشهر، كما تم نقلها للمستشفى بسبب مشكلة في البطن، بحسب ما كشفت عنه المغنية الكولومبية.

من خلال قصص حسابها الخاص على إنستغرام، اضطرت شاكيرا أن تُبلغ جمهورها ومتابعيها بأنها ستلغي حفلها الذي كان من المقرر إقامته في ليما، وكشفت أن سبب إلغاء الحفل هو دخولها المستشفى، مع توصية الأطباء لها بأنها ليست في "حالة" تسمح لها بالأداء في حفل تلك الليلة.

كتبت شاكيرا: "يؤسفني أن أبلغكم جميعاً أنني اضطررت الليلة الماضية للذهاب إلى غرفة الطوارئ بسبب مشكلة في البطن، وأنا الآن في المستشفى". وعبّرت شاكيرا عن حزنها الشديد؛ لعدم قدرتها على الصعود على المسرح، وأنها تتطلع إلى لم شملها مع معجبيها من بيرو.

كما أعربت عن أملها في الخروج من المستشفى والشفاء؛ حتى تتمكن من الغناء، وكشفت أن طاقمها والمروجين يعملون على تحديد موعد جديد للتواصل. واختتمت شاكيرا رسالتها بشكر معجبيها على تفهمهم الأمر، وعلى رسائلهم المحبة، قائلة إنهم منحوها الكثير من القوة.

