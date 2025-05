السدير مسعود يعلن خطوبته برسالة رومانسية: قلبي نبض في مصر

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - زفّ المخرج والممثل السوري السدير مسعود، خبراً ساراً لكل محبيه وهو إعلان ارتباطه رسمياً، إذ شارك متابعيه عبر صفحته الرسمية على "انستغرام" صوراً تجمعه بالفتاة المصرية التي ارتبط بها وهو مهندسة الديكور ندى كمال الحفناوي.

وجاء التعليق الذي أرفقه السدير بالصور رومانسياً:" قلبي نبض في مصر ووجد إيقاعه في حبها ....My heart beat in Egypt and found its rhythm in the love of her ".

كيف هنأ المشاهير السدير مسعود بخطوبته؟

وحرص عدد كبير من نجوم ومشاهير الوسط الفني، على مشاركة السدير مسعود فرحته بخبر ارتباطه ، من خلال مجموعة رسائل وجهوها له في تعليقاتهم على منشور ارتباطه، من بينهم الفنان السوري محمود نصر الذي تمنى له ولخطيبته كل السعادة "مبروووك للبرونزووو الوحش ،ألف مبروك يا حلوين الله يهنيكن سديريوس الغالي"، بينما عبرت النجمة سلمى أبو ضيف عن فرحتها بطريقة خاصة، بعد أن وصفت خبر ارتباطه بالمذهل.." يالها من أخبار مذهلة..ألف مبروك"، وعدد آخر من الفنانين حرصوا على تهنئته مثل الفنان آسر ياسين ومنة فضالي والفنانة السورية نور علي حيث كتب هؤلاء عبارة واحدة وهي " مبروك".

موعد مع الماضي أحدث أعماله الدرامية

يذكر أن مسلسل "موعد مع الماضي" الذي ينتمي لنوعية المسلسلات القصيرة، هو آخر الأعمال التي قام السدير بإخراجها. وشهد عرضه الأول خلال فعاليات الدورة الـ 45 والسابقة لمهرجان القاهرة السينمائي الدولي، عقب ذلك حقق المسلسل نجاحاً جماهيرياً عقب عرض حلقاته على إحدى المنصات الإلكترونية، بسبب قصته وأحداثه المشوقة التي تدور حول "يحيى"الشخصية التي قدمها الفنان آسر ياسين الذي يخوض رحلة من البحث حول معرفة قاتل شقيقته "نادية" هدى المفتي التي فقدت حياتها في رحلة غوص، لتتوالي الأحداث ويتهم في قتلها ويقضي عقوبة السجن بدلًا من الجاني الحقيقي، ثم يعود يحيى بعد 15 عامًا لكشف القاتل الحقيقي.

وضم المسلسل عدداً من النجوم ، وهم محمود حميدة، صبا مبارك، ركين سعد، شيرين رضا، شريف سلامة، محمد علاء، محمد ثروت وغيرهم من النجوم.

