كيم كارداشيان تحتفل بتخرجها من كلية الحقوق.. أصبحت محامية بعد رحلة دراسية استمرت 6 سنوات

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - كشفت كيم كارداشيان، نجمة تلفزيون الواقع، البالغة من العمر 44 عامًا، عن تخرجها من برنامج دراسة المحاماة، وذلك في سلسلة من مقاطع الفيديو التي نشرتها على حسابها على إنستغرام. واستغرقت كيم ست سنوات لإكمال البرنامج بدلًا من أربع سنوات بسبب جائحة كوفيد-19 والعمل، وارتباطاتها الفنية.

كيم كارداشيان تحتفل بتخرجها من كلية الحقوق



ونشرت كيم لمحة عما بدا أنه حفل تخرج في فناء منزلها، حيث تجمع أقرب أصدقائها وعائلتها للاحتفال بهذه المناسبة الهامة في رحلتها القانونية.

وكتبت كيم عبر حسابها على انستغرام: "لقد تخرجت أخيرًا من كلية الحقوق بعد ست سنوات"، ووثقتها بصورة وهي ترتدي قبعة التخرج على خشبة المسرح.

وألقت جيسيكا جاكسون، إحدى المحاميات اللواتي يرعين برنامج كيم، كلمة على المسرح قائلة: "إنه لشرف عظيم أن أقف هنا اليوم، ليس فقط كمرشدة، بل كشاهدة على واحدة من أكثر الرحلات القانونية إلهامًا التي شهدناها على الإطلاق".

وأضافت: "قبل ست سنوات، انضمت كيم كارداشيان إلى هذا البرنامج برغبة جامحة في النضال من أجل العدالة. وعلى مدار هذا البرنامج، كرّست كيم 18 ساعة أسبوعيًا، 48 أسبوعًا سنويًا، لست سنوات متتالية، هذا يعني 5184 ساعة دراسية قانونية، وهو الوقت الذي خصصته لنفسها أثناء تربية أربعة أطفال، وإدارة أعمالها، وتصوير برامج تلفزيونية، والحضور في قاعات المحاكم للدفاع عن حقوق الآخرين".

وألقى المعلق السياسي فان جونز أيضًا كلمة تكريمًا لـ كيم، احتفالًا بإنجازاتها على مدار رحلتها التي استمرت ست سنوات.

وقالت شقيقتها كلوي كارداشيان، في فيديو نُشر على حسابها على إنستغرام: "أنا فخورة جدًا بـ كيم. غادرتُ للتو حفل تخرجها من كلية الحقوق. لا أصدق أن هذا العمل استغرق سنوات طويلة. أنا فخورة جدًا بها. كان إنجازًا رائعًا".

كما احتفلت شقيقتها كورتني بهذه المناسبة بنشر صورة سيلفي لها وهي ترتدي قبعة تخرج كيم، عبر خاصية القصص على إنستغرام. وعلقت على المنشور: "أخت داعمة".

كيم كارداشيان تسير على نهج والدها الراحل

خضعت كيم كارداشيان يوم الخميس الماضي، 27 مارس، لامتحان المسؤولية المهنية متعدد الولايات (MPRE) في لوس أنجلوس، حيث ووفقاً للمؤتمر الوطني لامتحانات المحاماة، يُجرى التقييم عادةً قبل امتحان المحاماة، ويُشترط الحصول على درجة النجاح لممارسة القانون في كاليفورنيا.

وتُعد هذه الخطوة هي واحدة إضافية اتخذتها كيم نحو مهنة المحاماة منذ أن كشفت أنها تسير على خطى والدها الراحل روبرت كارداشيان عام 2019. ورغم أنها لم تتقدم بعد لامتحان المحاماة، إلا أنها أمضت السنوات القليلة الماضية في العمل على إصلاح العدالة الجنائية ومساعدة العديد من الأشخاص على تخفيف أحكام السجن الصادرة بحقهم.

وقد صرّحت، أثناء حديثها في قمة تايم 100 عام 2023، بأنها ستتخلى عن برامج تلفزيون الواقع؛ للتركيز على مسيرتها القانونية، وقالت، مشيرةً إلى عملها في إصلاح العدالة الجنائية: "سأكون سعيدةً بنفس القدر لو كنت محاميةً متفرغةً. لقد فتحت هذه الرحلة عينيّ كثيراً. يصبح الأمر مُرهقاً للغاية لأن هناك الكثير مما يجب القيام به".

كيم كارداشيان تجتاز امتحان Baby Bar



في ديسمبر من عام 2021، كشفت نجمة البرنامج الواقعي الشهير Keeping Up With The Kardishians، أنها اجتازت امتحان Baby Bar، وهو امتحان عملي للمحامين المتدربين في كاليفورنيا. وجاء نجاحها بعد رسوبها في الاختبار ثلاث مرات على مدار عامين.

وقالت كارداشيان على وسائل التواصل الاجتماعي حينها: "إن اجتياز الامتحان لم يكن سهلاً. بالنظر في المرآة، أنا فخورة حقاً بالمرأة التي تنظر إلى الوراء اليوم في الانعكاس"، وأضافت: "بالنسبة لأي شخص لا يعرف رحلتي في كلية الحقوق، أعلم أن هذا لم يكن سهلاً أو لم يكن ذلك لي".

وقالت كارداشيان إنها كانت تعاني من Covid-19 خلال إحدى محاولات اجتياز الاختبار، واستكملت قائلة: "لقد أخبرني كبار المحامين أن هذه كانت رحلة قريبة من المستحيل، وأصعب من طريق كلية الحقوق التقليدية، لكنها كانت خياري الوحيد وأشعر أنه من الجيد جداً أن أكون هنا وأنا في طريقي إلى تحقيق أهدافي".

