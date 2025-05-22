رسالة غامضة من ريهام حجاج تثير الجدل.. هل قصدت أحمد السقا ومها الصغير؟! 

رسالة غامضة من ريهام حجاج

انفصال السقا ومها الصغير

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - أثارت الفنانة ريهام حجاج حالة كبيرة من الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي، وذلك بعدما نشرت عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي منشوراً غامضاً تحدثت من خلاله عن الستر وهاجمت السوشيال ميديا.كتبت ريهام حجاج رسالة قالت فيها "الله يرحم الستر ويجازي السوشال ميديا"، تفاعل الجمهور بشكل كبير مع هذا المنشور وأيد الكثيرون منهم رأيها، وعبروا عن استيائهم من السوشيال ميديا ودورها السلبي في نشر الأخبار الشخصية.بينما خمّن البعض أنه تعليق غير مباشر على الأخبار التي تم تداولها مؤخراً حول انفصال الفنان أحمد السقا والإعلامية مها الصغير، والطريقة التي تم إعلان هذا الخبر من خلالها للجمهور.يشار الى أن أحمد السقا أعلن انفصاله عن مها الصغير في منشور عبر حسابه الشخصي على فيسبوك قال فيه " الناس اللي بتسأل.. أنا والسيدة مها محمد عبد المنعم منفصلين منذ ستة أشهر، وتم الطلاق رسميًّا منذ شهرين تقريبًا، وأعيش حاليًّا لأولادي وعملي وأصدقائي المقربين وأمي وأختي، وكل تمنياتي لأم أولادي بالتوفيق والستر".وتابع السقا: "ومش عايز رغى ف الموضوع ده رجاء من الصفحات الخاصه والأخوه الصحفيين.... وسبحان مقلب القلوب ومبدلها وتمنياتي لها بالسعادة والنجاح في قرارها وحياتها التي فوجئت بها مثلكم، ربنا يسعدها في حياتها المستقبلية واختياراتها... شكرا".وأشار أحمد السقا إلى أن تأخر مها الصغير في إعلان خبر الإنفصال تصرف في قمة الإحترام والرقي، حيث قال: "أعتقد ان اعلن بينما تأخرت هى ف الإعلان ففى هذا قمة الاحترام والرقى، ولها كامل الاحترام اللتى قد توضح هذه الرغبه قريبا".بعد ساعات قليلة قام أحمد السقا بحذف المنشور، وذلك بعد توجيه اللوم له من قبل المتابعين والجمهور على السوشيال ميديا المختلفة، على طريقة صياغة بيان الانفصال، حيث رأى الكثيرون أن السقا كان عليه كتابة البيان بطريقة مناسبة أكثر، والابتعاد عن التلميحات التي وجهها لطليقته خاصة مع وجود أبناء بينهما وعشرة سنوات طويلة، وهو ما استجاب له السقا وقام بحذف المنشور.

يمكنكِ قراءة: أفلام سينمائية مؤجلة لـ أحمد السقا.. أبرزها تلج أحمر

لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».

وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».

ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».