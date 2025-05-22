ميلا ابنة نانسي عجرم تتصدر الترند في يوم ميلادها 

ظهور مميز لابنه نانسي عجرم

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نانسي عجرم في مهرجان موازين في يونيو المقبل

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - احتفلت الفنانة نانسي عجرم خلال الساعات الماضية بيوم ميلاد ابنتها الكبرى ميلا، وشاركت متابعيها عبر إنستغرام بصورة مميزة لهما كشفت عن الشبه الكبير بينهما، مما جعلها تتصدر ترند مؤشرات البحث على السوشيال ميديا وتم تداول صورها بشكل كبير.ظهرت نانسي في الصورة وهي تحتضن ابنتها ميلا التي أصبحت في عمر الشباب، وكتبت تعليقاً عبرت فيه عن حبها لابنتها وتعلقها بها وقالت "عيدي وعيدك يا عيدي عيدين بعيد.. عيد ميلاد سعيد يا فخري".تفاعل متابعو نانسي عجرم مع هذه الصورة، وأضافوا العديد من التعليقات حول جمالها وأناقتها، وأنها أصبحت نسخة من والدتها، وتمنوا لها يوم ميلاد سعيديشار إلى أن نانسي عجرم طرحت مؤخراً أغنية "ورانا إيه" باللهجة المصرية. من كلمات وألحان محمد يحيى. وتوزيع باسم رزق واقترب عدد مشاهدات كليب الأغنية من مليون ونصف المليون مشاهدة خلال يومين.على صعيد آخر، تستعد الفنانة نانسي عجرم يوم الأحد 22 يونيو المقبل لإحياء حفل في المغرب، ضمن مهرجان موازين على منصة ‏النهضة؛ حيث نشر الحساب الرسمي للمهرجان على موقع الصور والفيديوهات "إنستغرام"، صورة للفنانة نانسي عجرم، أرفقها بالإعلان عن تفاصيل الحفل من خلال ‏تعليق، وصف من خلاله أن الحفل سيكون مفعماً بالحيوية، وجاء فيه: "من «أخاصمك آه» إلى «بدنا نولع الجو»، نانسي عجرم ترجع ‏لجمهورها في الرباط بحفل مفعم بالحيوية والرومانسية. الأحد 22 يونيو 2025، منصة النهضة تستقبل واحدة من أكبر نجمات الوطن ‏العربي! موعد لا يفوّت لمحبي الموسيقى العربية".قد يعجبك بالصور.. النجمات يتألقن بأجمل صيحات الجمال في أحدث إطلالاتهنلمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».