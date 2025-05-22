ماذا حقق فيلم المشروع X في أول يوم عرض بالسينما المصرية؟

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - تصدر فيلم "المشروع X" بطولة الفنان كريم عبد العزيز، شباك التذاكر في مصر، وذلك بالتزامن مع اليوم الأول لطرحه في صالات السينما، إذ افتتح مُبكرًا موسم أفلام عيد الأضحى 2025، حيث حظي بإقبالٍ جماهيري كبير.
الفيلم بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.
ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.
وتدور أحداث المسرحية التي تُعرض في الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟
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3.3 مليون جنيه إيرادات اليوم الأول لـ"المشروع X"وحقق فيلم كريم عبد العزيز الجديد، إيرادات بلغت 3.3 مليون جنيه، مقابل 22.5 ألف تذكرة مباعة، ليأتي في المركز الأول، وبفارقٍ كبير عن أقرب منافسيه، حيث يُعرض معه 3 أفلام مصرية أخرى، وهي: "سيكو سيكو"، و"نجوم الساحل" و"الصفا الثانوية بنات".
فيلم "المشروع X"فيلم "المشروع X" تدور أحداثه حول عالم مصريات يدعى يوسف الجمال، يعاني من اضطرابات نفسية، فيما يكتشف أسراراً قديمة مرتبطة بالحضارة، قد تُغير مصادر الطاقة في العالم كله، الأمر الذي يُغير حياته رأساً على عقب، ويُصبح هدفاً لإحدى المنظمات الدولية الغامضة، التي تسعى لاستهدافه، قبل أنّ يُزيح الستار عن الأسرار التي اكتشفها، وأنّ تظل سراً مدفوناً، ليعيش حالة من المطاردات الكثيرة، فمن ينتصر على الآخر؟.
الفيلم بطولة: كريم عبد العزيز، ياسمين صبري، إياد نصار، أحمد غزي، مريم الجندي، عصام السقا، إلى جانب مشاركة عدد من الفنانين كضيوف شرف خلال مشهد أو مشهدين، أبرزهم هنا الزاهد، ماجد الكدواني، كريم محمود عبدالعزيز، مصطفى غريب، فدوى عابد، والفيلم قصة وإخراج بيتر ميمي وشارك في التأليف أحمد حسني وإنتاج تامر مرسي.
ويُعد الفيلم أحد أضخم الإنتاجات في تاريخ السينما المصرية والعربية، حيث تم تصويره في خمس دول هي: مصر، الفاتيكان، إيطاليا، تركيا، والسلفادور، إضافة إلى مدينة الجونة الساحلية المصرية، ويتميز باستخدامه لأحدث تقنيات العرض السينمائي العالمية، مثل IMAX، 4DX، Dolby Atmos، وScreenX، ليمنح الجمهور تجربة بصرية وصوتية غير مسبوقة في العالم العربي.
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كريم عبد العزيز يفتتح مسرحية "الباشا" للمرة الثانيةوبالتزامن مع اليوم الأول لطرح فيلم "المشروع X" في صالات السينما المصرية، كان الفنان كريم عبد العزيز متواجدًا في المملكة العربية السعودية، وتحديدًا مدينة جدة، حيث يُعيد تقديم مسرحية "الباشا" للمرة الثانية، خلال موسم جدة ويأتي ذلك بعد النجاح الكبير الذي حققته المسرحية في المرة الأولى، ضمن فاعليات موسم الرياض، على مسرح بكر الشدي، في البوليفارد سيتي أواخر شهر ديسمبر الماضي، ويشارك في البطولة هنا الزاهد، هيدي كرم، حاتم صلاح، مصطفى البنا، الطفل جان رامز وآخرون.
وتدور أحداث المسرحية التي تُعرض في الفترة من 21 إلى 24 مايو الجاري، في إطار كوميدي تشويقي، حول "أبو المعاطي الباشا" وأسرته البسيطة، التي تعيش متكاتفة في غرفة متواضعة على سطح مبنى قديم، تتحول حياتهم حين ينتقلون إلى فيلا المليارديرة "ليلى الصياد"، ليواجهوا سلسلة من المفارقات الاجتماعية الساخرة، فهل سيثبتون أمام تحديات الرفاهية الجديدة؟ وهل سيصمد ترابطهم العائلي، أم سيتغير كل شيء؟
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لمشاهدة أجمل صور المشاهير زوروا «إنستغرام الخليج 365».
وللاطلاع على فيديوغراف المشاهير زوروا «تيك توك الخليج 365».
ويمكنكم متابعة آخر أخبار النجوم عبر «تويتر» «الخليج 365 فن».