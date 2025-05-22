أسماء جلال تحتفل بيوم ميلادها في أجواء مبهجة.. هكذا عبرت عن فرحتها

كتبت: ياسمين عمرو في الخميس 22 مايو 2025 02:59 مساءً - وسط أجواء مبهجة، احتفلت النجمة أسماء جلال بيوم ميلادها، برفقة عدد من أصدقائها والمقربين منها، ووثقت تلك اللحظة السعيدة بصور وفيديوهات قصيرة نشرتها عبر خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمي على "انستغرام".

أسماء جلال تعبّر عن فرحتها بيوم ميلادها

وظهرت أسماء جلال في حفل يوم ميلادها، مرتدية فستاناً قصيراً وردي اللون وهى ترقص وتغني كنوع من أنواع التعبير عن سعادتها بهذا اليوم.

أسماء جلال- سكرين شوت من خاصية "الستوري" التابعة لحسابها الرسمية في انستغرام

نشاط سينمائي

و تعيش الفنانة أسماء جلال حالة من النشاط السينمائي، وذلك بعد تألقها في موسم دراما الماضي بمسلسل "أشغال شقة جداً"، إذ تشارك كبار النجوم في أكثر من فيلم، منها "إن غاب القط" الذي يجمعها بالفنان آسر ياسين، وعدد عدد آخر من الفنانين وهم محمد شاهين، كارمن بصيبص، سماح أنور، علي صبحي، وآخرون، وهو من تأليف أيمن وتار وإخراج سارة نوح.

فيلم "إن غاب القط" يدور في إطار كوميدي بوليسي حول سرقة إحدى اللوحات الشهيرة، ويعمل آسر وأسماء في متحف، بينما يجسد سامي مغاوري شخصية مدير متحف.

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كما تتواجد أيضاً في فيلم "السلم والثعبان2"، وتظهر أسماء جلال خلاله بشخصية منظمة حفلات وتربطها علاقة حب قديمة بالفنان ظافر العابدين، وأخرى حديثة بالفنان عمرو يوسف ، و يركز الجزء الثاني من الفيلم على شخصيات جديدة مع الاحتفاظ بالقيمة الجوهرية للجزء الأول، التي تتمثل في استكشاف العلاقات الإنسانية والمشاعر المعقدة.

ويشارك في بطولة الفيلم عدد آخر من النجوم وهم ماجد المصري، حاتم صلاح، سوسن بدر (ضيف شرف)، فدوى عابد، هبة عبد العزيز وآية سليم.

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ثالث الأفلام لـ أسماء جلال هو فيلم " شمس الزناني" الذي تشارك في بطولته إلى جانب محمد إمام، وهو العمل المستوحى من الفيلم الأساسي الذي قدمه الزعيم عادل إمام حيث يعود الفيلم الجديد بالزمن إلى الوراء 15 عاماً، ليكشف كيف تكونت شلة الزناتي.

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فقرة الساحر أحدث الأعمال الدرامية لـ أسماء جلال

يذكر، آن أحدث الأعمال الدرامية التي شاركت في بطولتها أسماء جلال هو مسلسل " فقرة الساحر"، الذي ظهرت خلال أحداثه بشخصية "لمى" وهي فتاة ذكية تعشق التكنولوجيا والقرصنة الإلكترونية، حيث تربت مع عمتها بعد فقدان والديها، وتتبع فلسفة "الغاية تبرر الوسيلة"، ولا تتردد في استخدام مهاراتها لتحقيق أهدافها

" فقرة الساحر" مسلسل قصير مكون من 8 حلقات وهو مستوحى من أحداث حقيقية ويمزج بين المغامرة والأكشن والإثارة، وينتمي إلى نوعية أعمال السطو الجريئة، فهو عبارة عن رحلة مليئة بالمفاجآت، حيث يستخدم الأصدقاء مواهبهم لتحقيق أحلامهم لكن سرعان ما تتعقد الأمور مع ظهور تحديات غير متوقعة.

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