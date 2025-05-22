فيلم "إلى عالم مجهول" مستوحى من قصة حقيقية ونال أكثر من 20 جائزة

ميرنا وليد - بيروت - تريز رزق الله

فيلم "إلى عالم مجهول"، عُرض عام 2024 ضمن مسابقة "نصف شهر المخرجين" في مهرجان كان، وشارك خلال السنة في أكثر من مئة مهرجان، حصل خلالها على ما يزيد عن 20 جائزة، كما شارك الفيلم في أكثر من 40 عرضاً سينمائياً في مختلف أنحاء العالم، وستبدأ عروضه في لبنان اليوم.

قصة الفيلم

تدور أحداث الفيلم حول شابين فلسطينيين رضا وشاتيلا، اللذين يخططان للهجرة إلى ألمانيا، وبعد أن بذّر رضا المال، قرر شاتيلا اللجوء إلى خطة أخرى. رضا وشاتيلا يشكلان منافسة بين القوي والضعيف، أما شخصية رضا، فهي مستوحاة من قصة حقيقية. الفيلم من إخراج مهدي فليفل، وبطولة الممثلين محمود بكري وآرام صباح ومحمد الصرافة ومعتز الشلتوح ومنذر رياحنة ومحمد غسان، توزيع المنتج محمد حفظي عبر شركة "فيلم كلينك المستقلة" للتوزيع في العالم العربي.

مهدي فليفل

ولد مهدي فليفل في دبي، ويعيش ويعمل بين الدنمارك وإنجلترا واليونان. تخرج من المدرسة الوطنية البريطانية للسينما والتلفزيون، ودرس إخراج الأفلام الروائية تحت إشراف ستيفن فريرز وباول بافليكوفسكي. عُرض فيلم فليفل الأول A World Not Ours لأول مرة في مهرجان تورنتو السينمائي الدولي، وقد نال إستحسان النقاد. حصل الفيلم على أكثر من 30 جائزة، بما فيها جائزة برلين للسلام، وجوائز لجنة التحكيم الكبرى في إدنبرة ياماغاتا، وجائزة هيئة المحلفين الكبرى في مهرجان نيويورك السينمائي الوثائقي. تمت تسميته أفضل صوت نوردية جديد في مهرجان نورديسك بانوراما، وحصل على جائزة المواهب الجديدة في مهرجان كوبنهاغن الدولي للأفلام الوثائقية.

من أقوال المخرج مهدي فليفل: "أحد الأشياء التي تعلمتها من صناعة الأفلام الوثائقية، هو البحث عن الحقيقة في أي لحظة أو مشهد أو أداء. أردت التمسك بذلك عندما انتقلت إلى الروائي. ولهذا السبب، أحاول أن أكون صادقًا بشأن التجربة الإنسانية. البشر ليسوا كاملين، ولسنا أنقياء دائمًا".