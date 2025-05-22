مهرجانات القبيات الدولية تطلق برنامجها تحت شعار "صيف ونص"

ميرنا وليد - بيروت - أطلقت مهرجانات القبيات الدولية برنامجها لصيف 2025 تحت عنوان "صيف ونص"، خلال حفل رسمي أُقيم في متحف رودي رحمة، برعاية وزيرة السياحة لورا لحود، وحضور كل من وزير الإعلام بول مرقص، ووزيرة البيئة تمارا الزين، إلى جانب عدد كبير من الشخصيات الرسمية والثقافية والإعلامية.

افتُتح الحفل بالنشيد الوطني اللبناني، تلاه ترحيب من الإعلامية اللبنانية جويس عقيقي، التي أكدت في كلمتها على أهمية المهرجانات في تعزيز السياحة الداخلية وإبراز صورة لبنان كوجهة غنية بالثقافة والفن والطبيعة. ووصفت البرنامج بأنه "أكثر من مجرد ترفيه، بل هو رسالة أمل وحياة في ربوع الشمال".

سينتيا حبيش: "القبيات على خارطة السياحة مجددًا"

من جهتها، رأت رئيسة مهرجانات القبيات وعكار الدولية سينتيا حبيش في المهرجان "أملًا لعودة لبنان إلى خارطة السياحة العربية"، مشيرة إلى أن "رغم الأزمات والظروف الصعبة، لبنان يصرّ على الصمود والإبداع".

وأعلنت أن فعاليات الدورة الـ11 ستنطلق في 8 آب، مع افتتاح في الجرود، بينما سيكون الدخول مجانيًا في اليوم التالي. ويتضمن البرنامج أنشطة بيئية ومسيرة مشي صباحية مع المرشد إيلي فارس، تليها أمسية مع الفنان مروان خوري، ويُختتم المهرجان في 10 آب بأمسية مع عاصي الحلاني. كما تم الإعلان عن تخفيضات في وسائل النقل وتوفير الإقامة للراغبين.

وزيرة السياحة: "القبيات نموذج للسياحة الريفية المستدامة"

أشادت وزيرة السياحة لورا لحود بالمبادرة، موجهة تحية للفنان رودي رحمة، ومستعرضة إمكانات القبيات البيئية والثقافية. ووصفت المهرجان بأنه "مشروع حياة انطلق من أبناء المنطقة"، مؤكدة أن "لبنان لا يمكن أن يكون بخير إذا لم تكن عكار بخير".

وأضافت أن المهرجان يجسد روح النهوض والتجدد، ويمنح لبنان جرعة من الفرح والطاقة الإيجابية، خصوصًا بعد ما مرّت به البلاد من أزمات، مثنية على جهود حبيش واللجنة المنظمة.

وزيرة البيئة: "فلنُظهر جمال لبنان"

أكدت وزيرة البيئة تمارا الزين أهمية إدماج السياحة البيئية ضمن الأنشطة الثقافية، داعية إلى تسليط الضوء على الجانب الإيجابي للبنان، رغم التحديات البيئية والإعلامية، مشيرة إلى ما تزخر به منطقة عكار من طبيعة خلابة تستحق الدعم والترويج.

وزير الإعلام: "القبيات تنثر الفرح على كل لبنان"

بدوره، قال وزير الإعلام بول مرقص إن مهرجانات القبيات باتت تقليدًا سنويًا مميزًا يُظهر وجه لبنان المشرق، مشيدًا بالتنظيم المحترف والروح الإيجابية التي تنشرها المهرجانات في عموم البلاد. وأكد على أهمية دور اللبنانيين في النهوض بالوطن من الداخل، مشيرًا إلى أن "الفرح هو الرسالة الأقوى للبنان اليوم".

مروان خوري يعد بـ"ليلة استثنائية"

وعبّر الفنان مروان خوري عن سعادته بالمشاركة في مهرجانات القبيات، واعدًا الجمهور بسهرة مختلفة، ومشيدًا بالتواصل المستمر من قبل اللجنة المنظمة لضمان نجاح الفعاليات. واعتبر أن لبنان يمتلك مقومات سياحية فريدة تستحق المزيد من الترويج، داخليًا وخارجيًا.