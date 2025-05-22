ميرنا وليد - بيروت - نشرت الممثلة المصرية ناهد السباعي، منشور عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، أحبت من خلاله الذكرى السنوية لرحيل والدها المخرج مدحت السباعي.

وشاركت ناهد متابعيها صور نادرة تجمعها بوالدها من مراحل عمرية مختلفة، وظهرت في إحدى الصور من مرحلة الطفولة.

وأرفقت ناهد الصور بتعليق مؤثر كتبت فيه: "الذكرى السنوية لألذ وأطيب وأحن وأجمل أب في الدنيا. وحشتني أوي يا حبيبي. اللهم اغفر لأبي وارحمه وعافه واعفُ عنه".

وتفاعل المتابعون مع منشور ناهد، وحرصوا نم خلال تعليقاتهم على الدعاء للراحل بالرحمة، ولناهد بالصبر على فراقه.

كانت هذه تفاصيل خبر بكلمات مؤثرة وصور نادرة.. ناهد السباعي تُحيي الذكرى السنوية لوالدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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