ميغان تحتفل بذكرى زواجها من هاري.. “سبع سنوات من الحب والقصص”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: رغم ما يقال عن توترات في علاقتهما، احتفلت دوقة ساسكس ميغان ماركل وزوجها الأمير هاري بالذكرى السنوية السابعة لزواجهما، المصادفة في 19 مايو/أيار، من خلال منشور مؤثر على إنستغرام تضمّن صورًا غير منشورة سابقًا توثّق لحظات من حياتهما الخاصة والعائلية.

نشرت ميغان صورة لجدار يضم مجموعة من الصور العائلية والزوجية مرتّبة على شكل لوحة، ظهرت فيها لقطات لهما من رحلات خاصة، صور لطفليهما آرتشي وليليبيت وهما رضّع، ولحظات حميمية من زفافهما الملكي عام 2018. وجاء المنشور على أنغام أغنية “I’m Gonna Be (500 Miles)” لفرقة The Proclaimers، وأرفقته بتعليق جاء فيه: “سبع سنوات من الزواج. عمر من القصص… شكراً لكل من أحبّنا ودعمنا، من قرب أو من بعيد. ذكرى سنوية سعيدة!”

وتزيّنت اللوحة بكتابات بخط اليد، من بينها كلمات أغنية “Stand by Me” التي عُزفت في حفل زفافهما، واقتباس شهير للشاعر الأميركي والت ويتمان: “كنا معًا. نسيتُ الباقي.”

وكانت ماركل قد تحدثت في لقاء سابق مع مجلة People، في مارس الماضي، عن علاقتها بزوجها، مؤكدة أنهما يعيشان “مرحلة أشبه بشهر عسل جديد”، وأضافت في بودكاست سابق: “لقد بنينا حياة جميلة. لدينا طفلان بصحة جيدة، وزوجي دائم الحضور والثبات، يبذل كل ما في وسعه لحمايتنا ورفع شأن العائلة.”

يُذكر أن الأمير هاري (40 عاماً) وميغان (43 عاماً) تزوّجا في حفل ملكي تاريخي في كنيسة القديس جورج بقلعة وندسور عام 2018، بحضور الملكة إليزابيث الثانية والأمير فيليب، إلى جانب أفراد من العائلة المالكة ومشاهير عالميين. وقد تابع الحفل نحو 1.9 مليار مشاهد حول العالم.

ومنذ الزفاف، منحتهما الملكة لقب دوق ودوقة ساسكس، لتصبح ميغان أول من يحمل هذا اللقب في التاريخ البريطاني.