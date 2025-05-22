عبير نعمة تطرح “من بعدك”: وجع الحب والخوف من الفقد

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أطلقت النجمة اللبنانية عبير نعمة أحدث أعمالها الغنائية بعنوان “من بعدك”، من إنتاج شركة Universal Music MENA، في تعاون هو الأول لها مع الفنان جاد عبيد الذي تولّى كتابة الكلمات، التلحين، والتوزيع، فيما قام إيلي بربر بعمليات الميكس والماسترينغ، وتم التسجيل في استوديو هادي شرارة.

“من بعدك” أغنية رومانسية راقية تنبض بالمشاعر، تعكس حالة وجدانية عميقة وتتأرجح بين الحب والخسارة والخوف من الفقد. تميّزت بتركيبتها الفنية التي تمزج بين البساطة والعمق، حيث جاءت الكلمات صادقة تحاكي التفاصيل اليومية المرتبطة بالذاكرة والعاطفة، وقدّمت بلغة شاعرية سلسة تنقل الإحساس بأسلوب فنيّ لافت.

عبير نعمة عبّرت عن شغفها الخاص بالأغنية، وقالت في تصريحات لصحيفة “النهار”: “الأغنية تحكي قصة تعلّق وذكريات ترتبط بأشخاص نحبهم، وهي تشبه العديد من القصص التي أرغب في التعبير عنها.”

كما أعربت عن أملها في أن تلامس الأغنية قلوب الجمهور وتحظى بإعجابهم.

وقد جرى تصوير فيديو كليب “من بعدك” في لبنان تحت إدارة المخرج رافي طنوس، في أول تعاون له مع عبير نعمة. وقدم الكليب رؤية رمزية وشاعرية تعكس الصراع الداخلي الذي يعيشه الإنسان عند اختلاط المشاعر بين الحب والفقد.

وتدور أحداث الكليب حول سيدة تعيش في عزلة داخل منزلها، تهتمّ بحديقتها التي ترمز إلى عالمها الداخلي، إلى أن تدخل فراشة – كرمز للحب – إلى حياتها فتقلب الموازين وتفتح الباب أمام تأملات في معنى الحب، الرحيل، والتغيير.

العمل يندرج ضمن هوية عبير نعمة الفنية التي تجمع بين الصوت الحساس والمحتوى العميق، ويُنتظر أن يلقى صدىً واسعًا بين محبّي اللون الموسيقي الوجداني الهادئ.