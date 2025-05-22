جولة شاكيرا بين الحماس والقلق.. سقوط على المسرح وتحذير صحي

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: شهدت الجولة العالمية للنجمة الكولومبية شاكيرا بعنوان “Las Mujeres Ya No Lloran” سلسلة من المواقف المحرجة والتحديات الصحية، كان أبرزها سقوطها على المسرح خلال حفلها في مونتريال، وتسجيل حالة إصابة مؤكدة بالحصبة بين جمهور حفلها في نيوجيرسي.

فخلال تقديمها لأغنيتها الشهيرة “Whenever, Wherever” في 20 مايو، فقدت شاكيرا توازنها أثناء السير ورفع ذراعيها على المسرح، ما أدى إلى سقوطها على جانبها أمام الجمهور. ورغم المفاجأة، تعاملت شاكيرا مع الحادث بمرونة وروح مرحة، إذ نهضت بابتسامة وأخرجت لسانها بطريقة فكاهية، محوّلة اللحظة إلى مشهد عفوي نال إعجاب الحاضرين.

وانتشر مقطع فيديو للحادث عبر منصات التواصل، حيث أشاد المعجبون برشاقتها ورد فعلها الاحترافي، مؤكدين أنها حولت الموقف إلى لحظة محبّبة في الحفل.

وفي تطور آخر ضمن جولتها، أعلنت وزارة الصحة في نيوجيرسي عن حالة إصابة مؤكدة بفيروس الحصبة، تعود لشخص غير مقيم حضر حفل شاكيرا الذي أقيم في 15 مايو في ملعب MetLife في إيست رذرفورد. وأشارت الوزارة إلى أن المصاب كان متواجداً بين الساعة 7:30 مساءً و1:00 صباحًا، وأصدرت تحذيراً للآلاف من الحاضرين لاحتمال تعرضهم للعدوى.

وقد أوضحت السلطات الصحية أن الفيروس يمكن أن ينتقل في الهواء لمدة تصل إلى ساعتين بعد مغادرة الشخص المصاب، ما يزيد من خطر انتقال العدوى. ورغم أن جميع تذاكر الحفل قد بيعت، بسعة تجاوزت 82,000 شخص، لم تُسجّل حتى الآن حالات إصابة جديدة مرتبطة بالحادثة، فيما تراقب السلطات الوضع عن كثب حتى 6 يونيو، وهو أقصى موعد محتمل لظهور الأعراض.

ورغم العقبات، تواصل شاكيرا التزامها الكامل بجمهورها من خلال جولة عالمية ضخمة، تمزج فيها بين البوب، والروك، والإيقاعات اللاتينية، في سياق ترويجها لألبومها الأخير الذي يحمل اسم الجولة.