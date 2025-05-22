توم كروز يحسم الجدل: لن أعتزل التمثيل حتى بعد المئة!

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تصريح حماسي فاجأ به جمهوره، أكد النجم العالمي توم كروز أنه لا يخطط مطلقًا للاعتزال، معلنًا عزمه مواصلة التمثيل وصناعة الأفلام حتى بعد بلوغه سن المئة.

وجاءت تصريحات كروز خلال العرض الأول لفيلمه الجديد Mission: Impossible – The Final Reckoning، الذي أُقيم مساء الأحد الماضي في مدينة نيويورك، حيث قال: “لن أتوقف أبدًا.”

وأضاف النجم البالغ من العمر 61 عامًا: “لن أتوقف أبدًا عن صناعة أفلام الأكشن، أو الدراما، أو الكوميديا. أنا متحمس جدًا.”

وتابع كروز: “أشعر أنني محظوظ للغاية لأنني أستطيع صناعة الأفلام التي أحبها… أعشق هذه المهنة.”

ويُعد توم كروز من أبرز رموز السينما العالمية، خصوصًا في أفلام الأكشن، حيث حققت سلسلة “المهمة المستحيلة” نجاحًا كبيرًا في شباك التذاكر العالمي، وترسّخت مكانته كنجم لا يتراجع تأثيره رغم مرور العقود.