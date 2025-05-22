إطلالاتها أثارت التساؤلات.. نيكول كيدمان تكشف سر الشعر المستعار

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت النجمة الأسترالية نيكول كيدمان الجدل مؤخراً بإطلالاتها المتجددة، حيث أقرّت بأنها تعتمد الشعر المستعار للحصول على تسريحات مختلفة، مؤكدة أنها تستمتع بتغيير مظهرها باستمرار.

وقالت كيدمان في تصريح لها: “كما تعلمون، أحب تغيير تسريحة شعري.”

وتحدثت النجمة العالمية عن الإطلالة الجريئة التي ظهرت بها للمرة الأولى في حفل ميت غالا 2025، حيث اعتمدت قصة شعر جديدة أثارت التساؤلات بين الجمهور، قبل أن توضح قائلة: “في حفل ميت غالا، تساءل الجميع عما إذا كنت قد قصصت شعري. ولكن لا، لم أفعل.”

وكان ظهور كيدمان بـالشعر المستعار مجددًا خلال مشاركتها في مهرجان كان السينمائي قد أثار الكثير من التفاعل بين الجمهور، خاصة مع التغيير اللافت في مظهرها الذي بدا طبيعياً للبعض ومفاجئاً لآخرين.

تصريحات كيدمان جاءت لتؤكد أنها تفضّل التنويع والتجديد في إطلالاتها، ما يعكس روحها الجريئة وشغفها بالتغيير بعيداً عن القيود التقليدية في عالم الأناقة والجمال.