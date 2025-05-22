كريس براون خارج السجن بكفالة ضخمة.. والمحاكمة مستمرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أمر قاضٍ في محكمة ساوثوورك الجنائية بلندن، يوم الأربعاء، بإخلاء سبيل النجم الأميركي كريس براون مقابل كفالة مالية ضخمة بلغت خمسة ملايين جنيه إسترليني (نحو 6.7 ملايين دولار)، وذلك في إطار محاكمته بتهمة الاعتداء داخل ملهى ليلي بالعاصمة البريطانية.

ويُتهم المغني، البالغ من العمر 36 عامًا، بالاعتداء على المنتج الموسيقي أبراهام “آبي” دياو، عبر ضربه بزجاجة داخل ملهى “تايب” الليلي الراقي، في حادثة تعود إلى 19 فبراير 2023.

وكانت السلطات البريطانية قد ألقت القبض على كريس براون يوم الخميس الماضي في أحد فنادق مانشستر، قبل توجيه تهمة الاعتداء الخطير إليه، وصدور قرار لاحق بإطلاق سراحه المشروط.

وأكد القاضي في الجلسة أن براون، الذي لم يحضر جلسة الأربعاء، سيكون ملزماً بتقديم عنوان إقامته للسلطات، كما يُمنع من دخول الملهى الليلي المعني طوال فترة سير القضية.

ومن المقرر أن يمثل براون أمام القضاء مجدداً في 20 يونيو، إلى جانب متهم آخر هو الأميركي أومولولو أكينلولو (38 عامًا)، الذي وُجّهت إليه تهم مشابهة بالاعتداء والضرب يوم السبت الماضي.

وبالرغم من القضايا القانونية الجارية، سمح القاضي للنجم العالمي بمواصلة جولته الفنية الدولية، والتي تنطلق في 8 يونيو من أمستردام، وتشمل مواعيد لاحقة في ألمانيا والمملكة المتحدة.

ويُعد كريس براون من أبرز نجوم موسيقى الـR&B في العالم، إذ بدأ مسيرته في سن الـ19، وحقق نجاحاً واسعاً بمبيعات وصلت إلى عشرات الملايين من الأسطوانات، رغم تاريخه الحافل بالقضايا المثيرة للجدل.

ويُشار إلى أن براون سبق أن أدين عام 2009 في قضية شهيرة بتعديه بالضرب على حبيبته آنذاك المغنية ريهانا، ما أثار ضجة إعلامية كبيرة وقتها، وأدى إلى انسحابهما من حفل توزيع جوائز غرامي في اللحظات الأخيرة.