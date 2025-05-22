شكرا لقرائتكم خبر عن مصطفى حلمي:التعاون مع مي فاروق يعيد إحياء الألحان الخالدة بأسلوب إبداعى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكد المايسترو الدكتور مصطفى حلمى أنه جارى إجراء بروفات مكثفة لحفل الفنانة مى فاروق المقام فى التاسعة مساء الأحد الأول من يونيو على المسرح الكبير بدار الأوبرا المصرية، لضمان تقديم أداء متكامل.

وأشار أن البرنامج يضم مجموعة فريدة من المؤلفات الغنائية الشهيرة التى تعبر عن أصالة الطرب العربى، وتابع أن مى فاروق تمتلك صوتاً مميزاً يجمع بين القوة والإحساس ويتيح تقديم أعمال تجمع أشكال التراث الموسيقى العربي والروح المعاصرة، موضحا أن التعاون معها يخلق فرصة لإعادة إحياء الألحان الخالدة بأسلوب إبداعى.

يشار أن المطربة مى فاروق والمايسترو مصطفى حلمى أعدا مجموعة من المفاجآت الفنية التى تجمع بين الأعمال الغنائية الكلاسيكية وعدد من أعمالها الجماهيرية الخاصة فى أمسية استثنائية .

وقالت مى فاروق في تصريح سابق لـ ”الخليج 365” إنها سعيدة للغاية أن تقدم حفلا غنائيا مميزا في دار الاوبرا بعد فترة كبيرة، مشيرة إلى إنها ستقدم عدد من الأغانى المميزة لجمهورها، بالإضافة إلى مفاجأة خلال الحفل سيتم الإعلان عنها قريبا .

وكانت النجمة مى فاروق، طرحت مؤخرا أغنيات ألبومها الجديد "تاريخى" الذى بدأت فى إطلاقه مع بداية العام، كما أطلقت أغنيتها الخامسة بعنوان "اللى شافنا"، على موقع الفيديوهات "يوتيوب" وجميع المنصات الرقمية.

أغنية "اللى شافنا" تحمل الطابع الرومانسى، وتعبر عن قصة حب، تربط بين ثنائى دافعهما المشترك هو السعادة، وهى من كلمات تامر حسين، وألحان عزيز الشافعى، وتوزيع موسيقى هانى يعقوب.



مي فاروق