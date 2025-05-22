ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد له، أثار فيه الجدل.
ووثق أحمد سعد في الفيديو ردة فعله بعد حصوله على دمية "لابوبو" الشهيرة التي تتصدر الترند حاليا.
وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يغني فرحا للعبة، ويقبلها ويعبر عن سعادته بالحصول على واحدة.
وأرفق سعد الفيديو بتعليق طريف كتب فيه: "مفيش Labubu من غيري.. ال Labubu وصل".
وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على الانترنت، إذ انتقد البعض ردة الفعل هذه بينما أشار آخرون إلى أنه يمزح وطريقته طريفة للغاية.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد سعد يحتفل بحصوله على دمية "لابوبو" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة الفنية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.