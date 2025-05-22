أحمد سعد يحتفل بحصوله على دمية "لابوبو"

ميرنا وليد - بيروت - شارك الفنان المصري أحمد سعد، متابعيه عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو جديد له، أثار فيه الجدل.



ووثق أحمد سعد في الفيديو ردة فعله بعد حصوله على دمية "لابوبو" الشهيرة التي تتصدر الترند حاليا.

وظهر أحمد سعد في الفيديو وهو يغني فرحا للعبة، ويقبلها ويعبر عن سعادته بالحصول على واحدة.

وأرفق سعد الفيديو بتعليق طريف كتب فيه: "مفيش Labubu من غيري.. ال Labubu وصل".

وأثار مقطع الفيديو جدلا واسعا على الانترنت، إذ انتقد البعض ردة الفعل هذه بينما أشار آخرون إلى أنه يمزح وطريقته طريفة للغاية.