ميرنا وليد - بيروت - أعلن الممثل المصري أحمد السقا انفصاله عن زوجته الإعلامية مها الصغير، وذلك بعد زواج استمر لأكثر من 26 عاماً.

وبعد تصدرهما الترند انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي فيديو قديم لـ السقا والصغير خلال لقاء تلفزيوني قديم جمعهما بالإعلامية هالة سرحان حيث روى كيف طلب يدها للزواج. وقال السقا خلال اللقاء: "كان في بينا كيميا وتوافق أرواح زي ما بيقولوا، فقررت إني أقولها، لأن أنا دايمًا مؤمن إن أقصر طريق بين نقطتين هو الخط المستقيم". وأضاف: "كنا وقتها في رمضان، أنا بصور مسلسل، وهي كانت بتتسحر، فقلت لها لازم نتخطب، وافقت، سألتها بابا فين؟ قالت نايم، قلت لها صحّيه".

وتابع السقا حديثه قائلاً: "والدها سألني خير يا أحمد؟ قلت له: حضرتك إيه أقصر طريق بين نقطتين؟ قال لي: خط مستقيم، قلت له: أنا عايز أتجوز بنتك، فقال لها: أحمد عايز يتجوزك، أقول له إيه؟ وقال لي: طيب نقعد ونتكلم".

يذكر ان أحمد السقا قد حذف منشور اعلانه طلاقه بعد ساعات قليلة على نشره.

كانت هذه تفاصيل خبر فيديو نادر لـ أحمد السقا وهو يروي كيف طلب يد مها الصغير من والدها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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