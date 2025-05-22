فيلم "The Truman Show" من بطولة جيم كاري موستوحى من أشهر شخصية في التاريخ..فمن هو!

ميرنا وليد - بيروت - قال المخرج بيتر وير إن فيلم "The Truman Show" من عام 1998 مستوحى من حياة النجم العالمي مايكل جاكسون، الذي تحولت حياته أيضًا إلى عرض عالمي.



و في إحدى مقابلاته قال وير: "تشاهدون فيلم "The Truman Show"، وأعني أن جيم كاري قدم أداءً رائعًا، لكن مايكل جاكسون هو ترومان. هو من استندت إليه في شخصيته، وهو الأقرب إلى ترومان. الرابط بين مايكل وترومان بسيط، و هو أن كلاهما يملك قلبًا، والناس يعاملونهما كأشياء للترفيه."

كان جاكسون، الذي يُعتبر على نطاق واسع أحد أشهر الشخصيات على مر العصور، محل مراقبة إعلامية مكثفة خلال حياته، مما دفعه إلى عيش حياة خاصة منعزلة للغاية. لا يزال مايكل أشهر شخصية في العالم حتى اليوم.