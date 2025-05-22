فاطمة الضفي: "هذا ما أتذكره من جورج الراسي" وماذا عن ربيع بارود ومنير خليفة؟

ميرنا وليد - بيروت - أجرى موقع "الفن" لقاء مع المخرجة التونسية فاطمة ضفي، تحدثنا فيها عن عدة مواضيع فنية، وهي تعاملها سابقا مع الفنان اللبناني الراحل جورج الراسي، ماذا تتذكر منه؟، الى جانب حديثنا عن الفنان اللبناني منير خليفة، كما ايضا تطرقنا الى كليب أغنية " يا لوه ولوّا" للفنان اللبناني ربيع بارود الذي تم طرحه مؤخرا، وقد وصل الى المليون ونصف المليون على يوتيوب.



فلا شك ان أعمال المخرجة فاطمة الضفي دائما ما تحظى بتميز وإتقان.

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