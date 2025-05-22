رسالة غامضة من آيتن عامر عن الشك والوجوه المزيّفة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في أول تفاعل لها عبر مواقع التواصل الاجتماعي منذ انتهاء موسم رمضان الماضي، أثارت الفنانة آيتن عامر حالة من الجدل بين متابعيها، بعد نشرها منشوراً غامضاً تطرّقت فيه إلى كيفية التعامل مع الأشخاص الذين يثيرون الشك لديها.

ونشرت آيتن عبر حسابها الرسمي على موقع “فيسبوك” صورة مركّبة لوجهها في ثلاث مراحل، تُظهر تحوّله من التعبير الطبيعي إلى ملامح توحي بالريبة والشك، وأرفقت الصورة بتعليق قالت فيه: “عندما تكون في شك، اصنع وجهاً سخيفاً وامتلكه.”

المنشور أثار تساؤلات المتابعين حول دلالته، خاصة أنه يُعد أول ظهور لها على السوشيال ميديا منذ أشهر، ما دفع البعض إلى اعتباره رسالة مبطّنة تعكس مواقف أو خلافات شخصية، في حين تفاعل آخرون معه بروح الفكاهة.

يُذكر أن آيتن عامر شاركت في موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “الحلانجي”، إلى جانب الفنان محمد رجب، وهو التعاون الأحدث بينهما بعد عدّة أعمال ناجحة جمعتهما في السينما والتلفزيون، مثل: “سالم أبو أخته”، “بيكيا”، “يتهدي يا تعدي”، ومسلسل “الأخ الكبير”.

ويضمّ مسلسل “الحلانجي” نخبة من النجوم، أبرزهم: عبير صبري، دانا حلبي، محمد لطفي، ميمي جمال، طارق صبري، وأحمد وفيق، وهو من تأليف محمود حمدان، وإخراج معتز حسام.