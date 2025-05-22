“أقوى فيلم”.. تامر حسني وهنا الزاهد يشوّقان الجمهور لـ”ريستارت”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: يواصل النجم تامر حسني حملة الترويج لفيلمه الجديد “ريستارت”، الذي يجمعه للمرة الثانية بالنجمة هنا الزاهد بعد نجاح فيلم “بحبك”. ومن المقرّر عرض الفيلم في موسم عيد الأضحى 2025 بدور العرض في مصر والوطن العربي.

ومع اقتراب موعد الطرح، لجأ تامر وهنا إلى طريقة مبتكرة لحثّ الجمهور على الحجز المبكر، حيث نشرا عبر حسابيهما الرسميين على “إنستغرام” مقطع فيديو ترويجي من إعداد الشركة المنتجة، ظهرا فيه وهما يشيران بالتناوب إلى عبارة: “ريستارت 29 مايو في جميع السينمات، والتذاكر نزلت، مستني إيه؟”

وكتب القائمون على الفيديو تعليقًا تشويقيًا جاء فيه: “الحجز المبكر ابتدى! مستعدين لأقوى فيلم السنة من بطولة تامر حسني وهناء الزاهد؟”

تدور أحداث الفيلم في إطار اجتماعي كوميدي، حول تأثير السوشيال ميديا والترندات على العلاقات والمجتمع، من خلال قصة ثنائي مقبل على الزواج، يقرران استغلال شهرتهم لتحقيق دخل مادي، فيستعينان بشخصية يؤديها الفنان باسم سمرة لإدارة أعمالهما. وتوقّع هنا الزاهد التي تلعب دور “بلوغر” عقدًا مع مدير الأعمال، لتنطلق سلسلة من الأحداث المشوّقة.

يُشارك في بطولة الفيلم نخبة من النجوم، من بينهم: عصام السقا، باسم سمرة، محمد ثروت، ميمي جمال، رانيا منصور، وهو من تأليف أيمن بهجت قمر، وإخراج سارة وفيق.

ويُعدّ “ريستارت” من أبرز الأفلام المنتظرة خلال الموسم السينمائي القادم، نظراً لتركيزه على موضوعات معاصرة تهم جمهور الشباب، وعودة التعاون الناجح بين بطليه.