سبّ وتهديد وخلافات مشتعلة.. شيرين عبد الوهاب أمام النيابة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطور جديد ومفاجئ في أزمة النجمة المصرية شيرين عبد الوهاب مع مدير حساباتها الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي، تقدّم الأخير ببلاغ رسمي إلى قسم شرطة ثاني الشيخ زايد، اتّهمها فيه بـالسبّ والقذف والتهديد، على خلفية تصاعد الخلاف بينهما مؤخراً.

ووفقًا لما ورد في البلاغ الذي قدّمه المحامي الموكّل عن محمود محمد، مدير حسابات شيرين على منصات “فيسبوك، إنستغرام، يوتيوب وتيك توك”، فقد تطوّر الخلاف الفني والإداري إلى مشادة كلامية عبر اتصال هاتفي، تخلّلته عبارات اعتبرها تهديداً صريحاً وسبّاً مباشراً، ما دفعه إلى اللجوء للجهات الأمنية لإثبات الواقعة وحماية حقوقه.

وباشرت أجهزة الأمن تحقيقاتها الأولية فور تلقي البلاغ، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية المعتادة، مع إخطار النيابة العامة التي بدأت التحقيق واستدعاء الأطراف المعنيين لسماع أقوالهم تمهيدًا للبت في القضية.

وتعود جذور الأزمة إلى نزاع حول صلاحيات التحكم بالحسابات الإلكترونية للفنانة، إذ طالبت شيرين باستعادة السيطرة الكاملة عليها، بينما رفض مدير الحسابات تنفيذ ذلك، ما أدى إلى احتدام التوتر بين الطرفين.

وفي المقابل، كان محامي شيرين عبد الوهاب قد تقدّم ببلاغ مضاد يتّهم فيه مدير حساباتها بحجب وصولها إلى صفحاتها الرسمية على مواقع التواصل، ما اعتبرته الفنانة تعديًا على حقوقها الرقمية.

وتبقى الأزمة مفتوحة على احتمالات قانونية متعددة، وسط ترقب لما ستسفر عنه التحقيقات الجارية من قبل النيابة العامة.