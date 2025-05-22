منشور غامض لريهام حجاج يثير الجدل: “الله يرحم الستر”

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: أثارت الفنانة ريهام حجاج حالة من الجدل الواسع عبر مواقع التواصل الاجتماعي بعد نشرها منشوراً غامضاً عبر حسابها الرسمي على “فيسبوك”، لمّحت فيه إلى غياب الستر عن حياة الناس، مُحمّلة السوشيال ميديا مسؤولية ذلك.

وكتبت ريهام في منشورها المقتضب: “الله يرحم الستر ويجازي السوشال ميديا.”

المنشور أثار تساؤلات واسعة بين المتابعين، واعتبر كثيرون أنه تعليق غير مباشر على الأخبار المتداولة حول انفصال النجم أحمد السقا عن زوجته الإعلامية مها الصغير، خاصة أنه انتشر بشكل كبير في اليوم السابق لنشر ريهام لتعليقها، ما دفع البعض للربط بين الحدثين.

ورجّح رواد التواصل أن تعليق ريهام يحمل انتقادًا لطريقة تناول الشائعات والأخبار الشخصية على المنصات الرقمية، في إشارة إلى تأثير السوشيال ميديا السلبي على خصوصية المشاهير.

في سياق آخر، كانت ريهام حجاج قد خاضت موسم رمضان 2025 من خلال مسلسل “أثينا”، والذي يُعد أولى تجاربها في دراما الـ15 حلقة بعد سلسلة من الأعمال الرمضانية المعتادة ذات الثلاثين حلقة.

وشارك في بطولة “أثينا” نخبة من النجوم، أبرزهم سوسن بدر، أحمد مجدي، محمود قابيل، سلوى محمد علي، ونبيل عيسى، والعمل من تأليف محمد ناير وإخراج يحيى إسماعيل.