تطور جديد في قضية سرقة مجوهرات زوجة خالد يوسف

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في تطوّر جديد بقضية سرقة مجوهرات زوجة المخرج خالد يوسف، الفنانة التشكيلية شاليمار الشربتلي، قرّرت جهات التحقيق المختصة الإفراج عن المخرج عمر زهران بعد قضائه نصف مدة الحكم الصادر بحبسه عاماً مع الشغل، وذلك على خلفية إدانته بسرقة مجوهرات تقدر قيمتها بـ2.5 مليون دولار من المدعية.

وكانت محكمة النقض قد أعلنت حجز الطعن المقدَّم من زهران على حكم الحبس لجلسة 18 يونيو 2025 للنطق بالحكم النهائي في القضية التي شغلت الرأي العام الفني والقانوني منذ أشهر.

وكانت محكمة جنح مستأنف الجيزة قد خفّفت في يناير 2025 عقوبة زهران من السجن لمدة سنتين إلى سنة واحدة مع الشغل، مع تأييد الحكم المدني بإلزامه بدفع 40 ألف جنيه كتعويض مدني مؤقت لشاليمار الشربتلي.

وترجع تفاصيل القضية إلى بلاغ تقدّمت به زوجة خالد يوسف، اتّهمت فيه عمر زهران باستغلال ثقتها وسرقة المجوهرات من شقتها بمساعدة معاونه. في المقابل، أنكر زهران التهم الموجّهة إليه، مشيراً إلى أن القضية كيدية.

وتولّى الدفاع عن زهران المحامي مرتضى منصور، الذي قدّم للمحكمة صور إيصالات أمانة على خالد يوسف، كانت شاليمار قد أودعتها لدى زهران قبل خمس سنوات، معتبراً أن ذلك يُثبت وجود نزاع سابق يُشكّك في نوايا الاتهام.

هذا وتنتظر الأوساط القضائية والفنية ما ستُقرره محكمة النقض في جلسة 18 يونيو، التي ستكون حاسمة في طيّ أو تصعيد هذا الملف المثير للجدل.