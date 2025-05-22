كريم محمود عبد العزيز يكشف عن اكتئابه وذكرياته مع والده

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في لقاء صريح ومليء بالمواقف الإنسانية، حلّ الفنان كريم محمود عبد العزيز ضيفاً على بودكاست “فضفضت أوي”، الذي يقدّمه المخرج معتز التوني عبر إحدى المنصات الرقمية، حيث تحدّث عن أسباب دخوله في حالة اكتئاب، وعن محطات فارقة في حياته الشخصية والمهنية، أبرزها لقاؤه بالنجم الراحل أحمد زكي، وأول مرة مثّل فيها مع والده الراحل محمود عبد العزيز.

وتحدّث كريم عن فترة صعبة مرّ بها بعد عرض مسلسل “هوجان” مع الفنان محمد إمام، قائلاً: “المسلسل نجح جداً بس أنا ما كنتش حاسس بأي حاجة، ودخلت في حالة اكتئاب، لحد ما صحيت لقيت رقم غريب مكلّمني… طلع الأستاذ وحيد حامد، وقلت أكيد متلخبط وبيقصد يكلّم كريم عبد العزيز، لكنه قاللي: عايز أعملك فيلم… وقتها فوقت من الاكتئاب، لكن للأسف ملحقناش ننفذ الفيلم لأنه بدأ يتعب.”

كما استعاد ذكرياته مع النجمين الكبيرين محمود عبد العزيز وأحمد زكي، وقال عن لقاء جمعه بهما: “اليوم ده محفور في ذاكرتي، شوفت كمية هزار مش طبيعية… أحمد زكي قاللي: خد مفتاح العربية وروّح هاتلي حاجة، فضلت مصدوم وفرحان، وسألته: بتمثل إزاي؟… نمت وحلمت إني بصوّر معاه، بس للأسف ما اتكررتش القعدة.”

وتطرّق كريم إلى أول تجربة تمثيلية له برفقة والده في فيلم “البحر بيضحك ليه؟” وهو طفل بعمر 7 سنوات، قائلاً:

“كنت بطلّع الشاي في البروفات عشان أقعد أسمع، ولما أخدوني للإسكندرية علشان أمثّل، لقيت أبويا بيبعد عني وقت التصوير، وقتها حسّيت إنه باعني وتركني، رجليا كانت بترتعش من التوتر.”

كما روى تجربة تمثيله مع والده في مسلسل “محمود المصري”، قائلاً: “كنت خايف حد يقول بيتدلّع عشان أبويا، فحفظت كويس، ولما جِه مشهد الوداع، حاولت أعيش اللحظة، وبعدين لقيته بيقوللي: بتمثل بقى إنت؟ فقلت له لأ، بحاول أعمل مشهد حلو معاك.”

يُذكر أن تصريحات كريم لاقت تفاعلاً واسعاً على منصات التواصل الاجتماعي، حيث عبّر الجمهور عن تقديره لعفويته، وحنينه الواضح لوالده ولجيل العمالقة من النجوم.