عمرو دياب يتلقّى طلباً غير متوقّع من شاعر غنائي.. والجمهور يتفاعل

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في موقف طريف أثار تفاعلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي، تلقّى النجم المصري عمرو دياب طلباً غير متوقّع من الشاعر الغنائي خالد تاج الدين، الذي دعاه إلى طرح جميع الأغاني التي قام بتسجيلها مؤخراً، مستندًا في ذلك إلى قرار اتحاد الكرة المصري بإلغاء هبوط نادي الإسماعيلي من الدوري العام.

وكتب تاج الدين عبر صفحته الرسمية على “فيسبوك”: “زي ما اتحاد الكورة لغى الهبوط ما تنزل كل الأغاني اللي سجلتها وتفرّح الناس.”

وقد تباينت ردود فعل الجمهور على هذا التعليق، حيث اعتبر بعض محبّي “الهضبة” أن الموضوع لا علاقة له بالمطرب كونه من محافظة بورسعيد وليس الإسماعيلية، في حين تفاعل آخرون مع منشور الشاعر بروح الدعابة، مطالبين دياب بإطلاق الأغاني المسجّلة تلبيةً لطلب تاج الدين.

وفي سياق آخر، أحيا عمرو دياب حفلاً غنائياً ضخماً في الجامعة الأميركية بالقاهرة الجديدة، بحضور الآلاف من محبّيه الذين توافدوا قبل ساعات من بدء الحفل، وردّدوا أغانيه الشهيرة حتى قبل صعوده إلى خشبة المسرح.

وتميزت السهرة بعرض فيديو وثائقي قصير على شاشات المسرح، استعرض محطات مهمة من مسيرة عمرو دياب الفنية، وسط تفاعل كبير من الحضور، قبل أن يُفتتح الحفل بأغنية “يا أنا يا لأ”، مع صعود “الهضبة” وسط هتافات الجماهير وتصفيقهم الحار.

الجدير بالذكر أن عمرو دياب لم يعلّق حتى اللحظة على طلب خالد تاج الدين، في وقتٍ تترقّب فيه الجماهير أي إعلان جديد من النجم حول طرح أعماله المقبلة.