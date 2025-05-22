عمر الرحباني يُحيي “لبنانيات” في قطر: أمسية تُعيد إحياء التراث بروح معاصرة

بيروت - سلوى ياسين - متابعة بتجــرد: في ليلة فنية استثنائية، قدّم المؤلف الموسيقي وعازف البيانو اللبناني عمر الرحباني حفلًا موسيقيًا بعنوان “لبنانيات”، على مسرح المياسة في مركز قطر الوطني للمؤتمرات، مساء الجمعة 16 مايو 2025، بحضور جماهيري واسع من مختلف الجنسيات.

الحفل الذي نظمته شركة Rahbani3.0، جاء بالتعاون مع أوركسترا قطر الفيلهارمونية بقيادة المايسترو العالمي إلياس غراندي، وشارك فيه عدد كبير من الموسيقيين اللبنانيين، حيث قُدّمت مجموعة من الأغاني اللبنانية الكلاسيكية بتوزيعات موسيقية جديدة ومعاصرة، مزجت بين الأصالة والحداثة.

كما تضمّن البرنامج مؤلفات أصلية لعمر الرحباني، عكست رؤيته الموسيقية المعاصرة، وشكّلت امتدادًا لمسيرة الرحابنة الموسيقية بأسلوب حداثي فني مميز.

وشهد الحفل مشاركة خاصة للفنانة القطرية دانا المير، التي قدّمت أغنيتين برفقة الرحباني، من بينها أغنية جديدة له لم تُطرح بعد، حيث أبهرت الحضور بأدائها وصوتها اللافت.

وتميّزت الأمسية بمزج متقن بين الآلات الشرقية والغربية، ضمن رؤية موسيقية بصرية متكاملة، خلقت تجربة فريدة من نوعها، جسّدت تلاقح الثقافات وتناغمها.

وأكد الرحباني خلال الحفل أن “لبنانيات ليست مجرد حفل موسيقي، بل هي رسالة فنية وطنية تهدف إلى إحياء التراث اللبناني وتعريف العالم بجماله وتنوعه”، معربًا عن سعادته بتقديم العرض في قطر.

يُشار إلى أن الحفل أُقيم ضمن فعاليات معرض الدوحة الدولي للكتاب، وبرعاية وزارة الثقافة القطرية، في إطار جهودها لتعزيز الحوار الثقافي والتبادل الفني بين الشعوب.

مرة جديدة، يبرهن عمر الرحباني على قدرة الموسيقى اللبنانية على عبور الحدود، واستقطاب جمهور متنوّع عبر العالم، بطرح فني يجمع بين الجذور والرؤية المستقبلية.