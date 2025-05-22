شكرا لقرائتكم خبر عن كيفن سبيسي من مهرجان كان السينمائى: التاريخ يتكرر غالبا مع الجميع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ألقى النجم العالمى كيفن سبيسي كلمة عند استلامه جائزة من حفل "صندوق عالم أفضل"، حيث تسلم جائزة التميز في السينما والتلفزيون.

أقيم الحفل في فندق كارلتون في كان، الذي يستضيف حاليًا الدورة الثامنة والسبعين من مهرجانه السينمائي المرموق، على الرغم من أن الحفل ليس مرتبطًا ارتباطًا مباشرًا بالمهرجان.

وقارن سبيسى خلالها تجربته الشخصية في الاستبعاد من هوليوود بتجربة كاتب السيناريو دالتون ترامبو، المدرج على القائمة السوداء، في خمسينيات القرن الماضي، وشكر مدير أعماله، إيفان لوينشتاين، على دعمه المستمر.

وقال سبيسي: "لقد تعلمت الكثير من التاريخ - فهو غالبًا ما يتكرر، وكانت القائمة السوداء فترة عصيبة في تاريخنا يجب أن نتذكرها حتى لا تتكرر أبدًا".

واختتم حديثه مقتبسًا من إلتون جون قائلًا: "كما قال صديقي إلتون جون ذات مرة، والسبب الذي يجعل هذا الأمر يعني لي الكثير هو أنني ما زلت صامدًا، ما زلت صامدًا".

وأثناء سيره على السجادة الحمراء، صرّح سبيسي: "أشعر بأنني محاطٌ بالكثير من المودة والحب، لقد تواصلتُ مع العديد من أصدقائي وزملائي وزملائي في التمثيل خلال الأسبوع الماضي منذ الإعلان عن هذه الجائزة، أشعر بأنني محاطٌ بالدعم، ومن دواعي سروري العودة."

وعندما سأله أحد المراسلين إن كانت هذه بداية عودة سبيسي إلى التمثيل، أجاب الممثل: "حسنًا، أنا سعيدٌ بالعمل، وسأعلن عن ذلك قريبا".